Alvarado busca a Bracamonte y Unión no lo cedería

Alvarado de Mar del Plata se prepara para afrontar la Primera B Nacional y eligió a Juan Pablo Pumpido para que tome las riendas como entrenador. Tras dar sus primeros pasos en Unión, el DT luego encontró posibilidades en Patronato, donde al comienzo las cosas le fueron bien y luego, ante la falta de resultados, dio un paso al costado.

Ahora se le abre una nueva puerta y encara un proyecto que no contempla mantener la categoría sino intentar pelear en los primeros puestos. Conociendo al plantel rojiblanco, convenció a dos jugadores conocidos de Santa Fe. Uno de ellos es Santiago Zurbriggen, quien finalizó su préstamo y no dudó en aceptar la propuesta del elenco marplatense.

El otro es el volante Lucas Algozino que, si bien se desempeña en una posición en la que hoy Unión no tiene demasiado recambio, no está en la consideración de Leonardo Madelón. Pero no sería la única cara conocida que pretendería concretar Juampi. El apuntado es el extremo Walter Bracamonte, quien el semestre pasado tuvo poca participación y en esta pretemporada comenzó a sumar minutos.

En principio estaría todo acordado entre la dirigencia del club marplatense y el futbolista, sin embargo el que no quiere cederlo es la entidad dueña de su pase. Quizás esto tenga que ver con que Madelón hoy no cuenta con tantas variantes en su posición y, sino llegara un refuerzo, estaría en la consideración.

De todas maneras, será cuestión de ver cómo trascurren las tratativas, ya que todavía no estaría del todo caído, ya que la situación estaría supeditada a la llegada de un nombre importante. Si es así, Bracamonte tendría vía libre. En caso contrario, se quedará a pelearla en Unión.