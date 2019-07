Spahn: "La excusa de Vignatti es infantil"

Unión es uno de los 12 clubes que pretenden que se mantengan los cuatro descensos por promedios, contra otros equipos como el caso de Colón que desean que dos sean por promedio y otros dos tabla. Y allí radica la diferencia entre los dos clubes santafesinos.

En diálogo con LT9 José Vignatti aseguró que Colón no dio quorum para la reunión de Comité Ejecutivo porque faltaban algunos clubes (en realidad uno solo que era Aldosivi) y además que ellos querían el cumplimiento irrestricto de las reglas.

"No es problema si son dos o cuatro descensos. Algunos clubes no cumplieron con el estatuto de la Superliga y luego fueron beneficiados. Hay equipos que ya tendrían que haber perdido la categoría, si se les quita 20 puntos no estarían en Primera División. Hubo quitas de puntos y mágicamente se los devolvieron". Ese es el punto en discusión", fue la explicación de Vignatti.

Y este jueves, nuevamente por los micrófonos de LT9 el que habló y le respondió a Vignatti fue el presidente rojiblanco Luis Sphan, quien criticó a los clubes que no dieron quorum y le apuntó al máximo directivo sabalero.

"Esa postura es un infantilismo, porque comparando con el país a nivel judicial, nosotros tenemos una condena en primera instancia y después en apelaciones tenemos una solución ¿y después decimos que es ilegal?. Esto no es así, acá no hay ninguna transgresión al reglamento, un tribunal de primera instancia dictaminó de una forma y uno de segunda instancia dictaminó de otra manera".