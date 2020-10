"Andereggen hizo 8 goles en 9 partidos jugando de extremo"

Por eso Renoleta dio su opinión en diálogo con radio Sol 91.5. Respecto a este tema apuntó: "Lo tuve un tiempo y después lo subieron al plantel profesional, el técnico insistía en hacerlo jugar como 9 de espaldas, cosa que le costaba mucho porque no tenía esas características, si le pedís que juegue de arquero lo hace, tiene mucha voluntad, cuando lo bajaron de Primera lo primero que hice fue preguntarle donde era más feliz y me manifestó de extremo por derecha. En un sistema 4-3-3, hizo 8 goles en 9 partidos, no hay mucho más para ahondar".

Más adelante expresó que "Madelón estaba convencido que Nico tenía que hacer eso, lo bajó y después que sucedió eso de los goles lo subió, jugó como titular un partido de local y a los 40' del primer tiempo lo sacó".

En tren de ratificar su mirada en la posición de Andereggen, Magnín amplió su concepto al decir que "si me hablás de jugar con un solo punta definido no es un pivote, es un segunda punta. Hoy está Cuqui Márquez y podría jugar con él, con Mazzola que estuvo, necesita espacio para moverse. Mete diagonales, es muy movedizo, de segunda punta lo puede hacer".

Nicolás Andereggen 22.jpg De acuerdo a Magnín, Andereggen sería más productivo como extremo derecho en Unión.

Cuando lo consultaron sobre la ubicación en la que lo colocó el pasado fin de semana Azconzábal ante Newell's, el exorientador de la Reserva expresó que "puede haber diferentes cuestiones, los técnicos ven características de los jugadores y se tienen que sacar la duda. Nico tiene mucho recorrido, tiene sacrificio, es muy aplicado. No hay muchas vueltas, puede ser que no haya otro jugador en ese puesto".

También dio su mirada sobre Kevin Zenón, el correntino que también se formó como enganche y el actual cuerpo técnico lo coloco como lateral por la izquierda. Al respecto sentenció: "No lo veo como lateral izquierdo, por ahí lo ponen ahí para que adopte otras cuestiones de marca, el chico es enganche, con un jugador de las características de él puede dar mucho de mitad de cancha para adelante".

En la parte final, también Magnín dio su mirada sobre Blasi y en este sentido expresó que "para mí es central neto, pero tenés la opción de que juega bien de cuatro, tiene para mí las características indicadas para jugar de marcador central".