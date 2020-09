Azconzábal: "Estamos inaugurando un nuevo plantel"

Más adelante sostuvo que "fue nuestro quinto entrenamiento de campo 11 contra 11, por momentos viendo jugadores, nos encontramos con muy pocos del torneo anterior que tuvieron participación, juveniles que sumamos, otros no tuvieron actividad, más los que llegaron. Leyes no participó, es un paso adelante, lejos de nuestro ideal, seguimos trabajando, el hecho de ser televisado le dio un marco importante".

En cuando a la idea que pretende establecer como orientador, el Vasco amplió y detalló que "la búsqueda del equipo en cuanto a lo que pretendemos hay una idea, se vio por momentos, estamos abiertos a modificaciones en lo individual y colectivo, dependiendo en lo que observamos en el día a día con los muchachos".

Respecto a la posibilidad de sumar más refuerzos, Azconzábal apuntó que "hemos tenido situaciones con jugadores que nos ofrecen, Unión es un equipo que juega la Sudamericana, no me gusta y necesito ser prudente que la adquisición que haga Unión nos de cosas que no hay en el plantel, los tiempos se van acotando y esperemos que los que lleguen puedan jerarquizar el plantel, traer por traer no me gusta".

VASCO.jpg Azconzábal cree que el plantel de Unión aún debe tener más refuerzos.

Para luego, afirmar: "Si estamos buscando es porque necesitamos mejorar la plantilla. Los jugadores en los cuales tomemos la decisión de que vengan será para darnos algo diferente a lo que ya tenemos".

En otro tramo de la charla, cuando volvió a referirse a su estilo de juego, el estratega no dudó en decir que "hay muchos jóvenes en Primera con mínimo porcentaje de participación, a eso le sumamos más jóvenes, no nos vamos a encasillar en una idea o con un sistema cuando hay jugadores que se repiten poco en las posiciones. A la hora de buscar variantes lo iremos viendo, intentando equivocarnos lo menos posible para aprovechar los que están dentro de la institución. La exigencia debe ser máxima porque el fútbol profesional así lo requiere".

A un mes de volver a escena en la Sudamericana disparó que "todavía hacer una conclusión final no sería apropiado, necesitamos seguir mejorando, en la Sudamericana puede estar la alternativa con un equipo que tenga el mismo presente que nosotros o ante uno que llegue mejor rodado. Después se verá quien es mejor. Estamos inaugurando un nuevo plantel, así que hay que aprovechar el tiempo que nos queda".

Y precisamente si con tanta incertidumbre los cañones estarán apuntados de lleno al certamen internacional, Azconzábal despejó cualquier tiempo de especulaciones al decir que "ser jugador de fútbol profesional es para elegidos, ser técnico en Primera es un honor, ponerse la camiseta de Unión, en Santa Fe hay dos equipos muy importantes, la mitad de uno y la mitad del otro quieren estar ahí, no va a ser lo mismo que Unión gane todos los partidos a que pierda todos, ese condicionante viene con lo que estamos de este lado. El día nuestro nos lleva a competir cotidianamente, si empieza antes el torneo local debemos dar lo mejor, si hay una clasificación a la Copa Libertadores es importante. Yo manejo la misma información que ustedes (por los periodistas), debo convivir con eso y que el equipo vaya agarrando forma lo más rápido posible".