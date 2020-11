Azconzábal explicó por qué Unión no le pudo ganar a Arsenal

Con un semblante satisfactorio por lo que dio un equipo alternativo y repleto de juveniles, Vasco contó por qué apostó por Mauro Luna Diale de falso nueve: "Tiene las características de un centrodelantero. Si hacemos comparaciones encontraremos factores que lo juegan a favor. Para mí es nueve y también puede jugar por las bandas. Su juventud le permite ocupar varios lugares. Es su primer partido en Primera. Nosotros buscamos los tres puntos y nos faltó precisión, sumado a la destacada tarea del arquero. Creo que es evidente que fuimos superiores".

jUAN aZCONZÁBAL 2.jpg Juan Azconzábal analizó el empate de Unión ante Arsenal y también habló del partido que viene con Emelec. UNO Santa Fe | José Busiemi

"Hacer balances de 180 minutos no sé si corresponde. Pero sí es cierto que hubo muchos cambios de un equipo a otro. Estamos en la búsqueda de lo que pretendemos, ya sea para atacar como para defender. Pero a simple vista, está claro que necesitamos seguir mejorando, hay que progresar. Cuento con el compromiso de los jugadores y está latente el espíritu amateur para crecer. Siempre se puede, sobre todo en un plantel con mucha juventud y humildad", agregó Juan Azconzábal.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate con Arsenal

Siguiendo con el análisis del 0-0 de Unión ante Arsenal, donde se vio que el equipo no pudo sostener el ritmo del inicio, mencionó: "Las situaciones más claras fueron en el segundo tiempo. En el fútbol, las aristas de que dos más dos no siempre es cuatro. Jugar a las 14 en esta época no es conveniente y no sé si alguien lo tuvo en cuenta. Le puede pasar la merma en el rendimiento a cualquier equipo que busca atacar, pero también el rival juega y eso muchas veces no te permite seguir haciéndolo. No es solo una respuesta física. Podría agregar que la mayoría de los jugadores hacían nueve meses que no competían de manera oficial. No hay un análisis para encontrar algo raro. Todo lo evaluamos, pero no me fijé tanto en eso".

Pensando en el cotejo del jueves que viene ante Emelec por la vuelta de la 2ª fase de la Copa Sudamericana, Juan Azconzábal, sigue poniendo en duda la presencia de Fernando Márquez: "Lo estamos evaluando todos los días. Lo esperaremos hasta el último momento. Igual, antes tenemos que ser hisopados para terminar de avanzar en la idea, esperando que sean resultados negativos".

En el final, expuso: "Debutaron tres juveniles y otros tres tuvieron un segundo partido, si agregamos a Luna Diale con un pasaje por Uruguay en Cerro Largo. Todos trabajan para mejorar y por eso el apoyo de los más grandes es muy importante para afrontar toda competencia. Pensando en el jueves, tenemos las mejores expectativas para el partido con Emelec".