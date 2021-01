"La verdad, me voy caliente por el resultado. Fue un partido donde cometimos pocos errores, pero se pagaron caro. Creo que en el primer tiempo no deberíamos habernos ido abajo en el marcador, pero el fútbol es efectividad y ellos aprovecharon nuestras fallas. Luego buscamos con un juego de cambio de frente y pases entre líneas, pero no tuvimos buena finalización. En el segundo tiempo nos costó superar el posicionamiento del rival. Tuvimos menos situaciones y carecimos de suerte en los cobros arbitrales, como a lo largo del todo el torneo. Hoy (por este sábado) hubo una clara y no soy de mencionarlo. Así se nos termina escapando el partido. Esto demuestra que el equipo debe estar siempre a tope para alcanzar la victoria. Hoy se pagaron caro los errores", apuntó Vasco.