Azconzábal y las razones de usar a Andereggen retrasado en Unión

En esta pretemporada, el Vasco también probó con Nicolás Andereggen mucho más retrasado como lateral derecho con opción de tener recorrido por su velocidad y juventud, pero en algo que indudablemente llamó la atención.

De hecho cuando el pasado 20 de agosto, Unión anunció en sus redes sociales la extensión del vínculo con el jugador hasta diciembre de 2022. Tras su paso por Alvarado, Andereggen volvió a Santa Fe y decidió pelearla para cautivar al nuevo entrenador.

Juan Azconzábal.jpg El DT Juan Azconzábal contó por qué puso de lateral a Nicolás Andereggen. Prensa Unión

Precisamente el orientador rojiblanco, en la extensa conferencia de prensa brindada en la víspera, se refirió a esta situación al puntualizar que "en los últimos años compitió poco y hay que ir en búsqueda de los motivos por los cuales tuvo poca competencia, más allá de alguna lesión. Nos encontramos con el jugador, viendo las características técnico-fisicas, más el presente, nos pareció una variante en su juego ver si por la banda se sentía más cómodo".

Para más adelante, agregar: "Hay que ver si tiene lugar en el equipo y si está preparado para la competencia. No pudimos ver partidos de Nico en Suiza, no jugó mucho, si que el relato nuestro era como delantero, no se si centro delantero".

Aún no hay nada definido en la cabeza de Azconzábal, aunque no dudó en expresar que "está intentando arrancar 30 metros más atrás, desde lo físico y técnico se sentirá más cómodo, debe incorporar situaciones a la hora de recuperar el balón cuando el equipo no lo tiene".

Y luego, acotó: "Quizás no sea un lateral clásico y esté más relacionado a un lateral volante, carrilero tal vez, hay un montón de nombres que se manejan, le queda más cómodo arrancar unos metros más atrás como estamos intentando ahora".