Balboa llega con la idea de meter a Unión en una copa: "Dios quiera lo consigamos"

En charla con Sol 91.5, el uruguayo contó sus sensaciones tras haber cumplido con los formalismos en la sede: "Tenía otras propuestas importantes. Unión me hizo llegar una rápidamente y desde el primer momento no lo pensé. Tenía muchas ganas de volver al fútbol argentino. Unión es un gran equipo. Por eso digo que no lo dudé. Me llamaron un jueves y el viernes la negociación ya estaba avanzada. El domingo ya viajé para Santa Fe con muchas ganas".

"Todavía no pude hablar personalmente con el técnico, pero mañana (por este miércoles) seguramente ya arrancaré a entrenar. Estoy con muchas ganas y muy ansioso", agregó Rocky.

Luego, trató de caracterizarse: "Para los que me conocen, saben lo que doy. No doy ninguna pelota por perdida, que juega 100% para el equipo y trata de hacer goles, como la gente quiere".

En el final, dijo: "Mi objetivo personal es cumplir con la gente. Siempre dándole importancia a lo grupal. Después, ya me hicieron saber la idea de meter a Unión en una copa internacional otra vez. Dios quiera lo consigamos".