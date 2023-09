Baliño, por la supuesta infracción a Vera en el gol de San Lorenzo: "Veo la disputa del balón y no una falta"

El árbitro Jorge Baliño dijo que "Unión hizo un partido intenso, no violento, ante San Lorenzo, al que acorraló", a la vez que no ve falta a Vera en el gol de Bareiro

En charla con Madero Sports Radio de Buenos Aires, el colegiado sentó postura por su trabajo en Santa Fe este lunes por la noche: "Respeto si hay cuestionamientos, porque en el fútbol es todo discutible. Después de ver las imágenes, sigo convencido de las decisiones que tomamos. Me parece que la cuatro amarillas, dos y dos, fueron basadas en el reglamento. Después es discutible si otro hubiera sacado la tarjeta. Entiendo que puedan sentir que es algo contra alguien, pero son solo decisiones. Estoy para tratar de que se cumplan las reglas del juego y se mantenga un orden. Para eso se me designa".

"En nuestra idiosincrasia todos se ve y todos se quejan. Me parece que Unión, más que jugar fuerte, hizo un partido intenso desde el minuto cero. Logró acorralar a San Lorenzo desde la intensidad física, pero no con violencia. Es todo discutible si hubo una falta más o menos para cada uno, pero hay ángulos para controlar el partido. Lógico que me gustaría cobrar todas, pero uno se acomoda para achicar el margen de error. No me parece que Unión haya tenido en juego violento", agregó el bombero.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1698840376268792211&partner=&hide_thread=false GOLAZO DEL CICLÓN



Adam Bareiro recibió en el área, la aguantó, giró y definió para el 1-0 de San Lorenzo ante Unión#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JSGkdv4N5d — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 4, 2023

Mientras que en el final, contó que pasó en la acción en la que todo Unión reclamó falta a Vera y las acciones continuaron, justo con gol de Bareiro: "Es verdad que tenía la potestad de parar el juego porque había un jugador en el suelo, además de que el rival, para que el partido se detenga. Pero yo consideré que fue una acción de juego, un choque producto de la disputa del balón y no una falta. «Veo que el jugador se levanta y luego se vuelve a tirar». En un momento atiné a frenar, pero cuando veo que San Lorenzo atacaba, consideré que estaba perjudicando al equipo que tenía posesión del balón por una acción normal de juego. Entonces decidí que siga y justo terminó en gol de San Lorenzo".