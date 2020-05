Battión: "Mi idea es poder desarrollar un proyecto en Unión"

Roberto Battión fue uno de los tantos jugadores con talento que llegó a la Primera de Unión, aunque en su momento lo dejaron libre y sus mejores momentos los vivió fuera de Santa Fe.

Con pasos importantes por Argentinos Juniors y Banfield, se retiró por una lesión en Grecia, aunque guarda mucho afecto por la entidad rojiblanca. Su actualidad lo encuentra a la espera de una chance para ejecutar un proyecto que fue acercado a la institución en su momento.

En diálogo con radio Gol 96.7 el exvolante central confesó que "en muchas ocasiones el gran déficit de los clubes es no preparan a los jugadores de inferiores para ser profesionales. Lo que es la fama, hablar con la prensa, firmar un contrato de mucho dinero".

Y más adelante, agregó: "Eso tiene que ir cambiando, en inferiores hay que mostrarles todo eso, empecemos a prepararlos cuando lleguen a Primera no se sientan mal. Cuando vayan a un canal o una radio se sepan expresar. Siempre yo tuve los mismos amigos, mi familia me contuvo, sigo jugando al fútbol con mis amigos de Pucará, con los de las inferiores de Unión, siempre puse los pies sobre la tierra".

Uno de los momentos más duros de un futbolista es el retiro y a Battión le llegó de la manera menos esperada. Por eso no dudó en expresar que "estaba en Grecia con mi esposa y una lesión que me empezó a molestar tres meses antes de finalizar mi contrato. Era insoportable pasar por infiltraciones, me afectaba demasiado, seguí con rehabilitación pero me volví y a pesar de intentar jugar en Atlético Pilar, mi idea era retirarme con Unión adentro de una cancha, pero las lesiones no me dejaron seguir jugando y dejé".

En otro tramo de la charla reconoció que "tenía 34 años, me consideraba joven, uno siempre sueña en retirarse en el lugar en el que empezó, para mi era Unión y me costó asimilarlo. Hoy existe un psicólogo deportivo, se manejan estas situaciones. Fue un error no prepararme en la parte emocional".

image.png Roberto Battión brilló en su paso por Banfield.

Battión, más allá de ese final deportivo, no dudó en decir que "soy un privilegiado porque estuve con Unión 6 años en el Nacional B, Argentinos Juniors me marcó desde que le hice dos goles a Boca, me hizo creer que podía jugar en Primera. Después mi consagración con Banfield. En esos dos clubes me sentí muy bien".

Tal vez todos esos momentos vividos adentro de una cancha con la camiseta de Unión se contrapusieron con su salida al quedar libre. Cuando le tocó recordar esa situación enfatizó: "Antes se jugaba por el mínimo y el club te mandaba telegrama si quería renovar pero tenías un año para compensar. Era habitual que a los jugadores del club se los relegaba. Unión estando en la B Nacional con muchos refuerzos, a nosotros nos fueron marginando. Hubo un cambio de dirigencia, habían arreglado algo con mi representante, no lo cumplieron y quedé libre. No fue una situación que busqué, me fue mejor que a otros chicos porque se me abrieron las puertas en Primera División, pero muchos chicos quedaron también libres".

Indudablemente el tiempo pasó y en verdad, Battión volvió a graficar ese amor por Unión y lo que intentó hacer y quedó trunco, aunque no se resigna a poder llevarlo adelante. Por eso narró que "ni bien dejé de jugar tuve charlas con algunos dirigentes, presenté un programa de distintos talleres para los chicos de inferiores. Esa preparación del jugador y que llegue mejor al profesionalismo. Se los mostré, me reuní con gente que estaba dispuesta a colaborar, después todo quedó en la nada. Había otras prioridades ,sueño en un futuro poder desarrollar en Unión ese proyecto de manera gratuita. Es para beneficio del club con los chicos, mi idea es juntarme y volver a ver si ese proyecto se puede llevar a cabo".