Blasi: "La ida de Bottinelli fue un golpe duro para Unión"

Brian Blasi se afirmó como titular en la primera mitad del año, luego de haber estado mucho tiempo tapado en Unión, debido a un alto nivel de Damián Martínez. El oriundo de Monte Vera cerró la temporada con muy buenas actuaciones, a tal puto de haberse convertido en uno de los titulares indiscutidos de cara a la próxima temporada.

Brian Blasi habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde se refirió a cómo marchan los entrenamientos durante la pandemia del coronavirus, contó sus ganas de volver a jugar y de las posiciones que puede ocupar en la defensa. En tanto que también repartió elogios para el trabajo de Juan Manuel Azconzábal y de lo que significó para el plantel de Unión la salida de Jonathan Bottinelli.

En el arranque de la charla a Blasi se le preguntó por la mudanza que tuvo de Monte Vera a Santa Fe e indicó: "Por el tema del coronavirus me tenía que cuidar mucho a mis compañeros y a mí, entonces me fui a vivir a Santa Fe donde estaba un poco más tranquilo. Ahora tengo que cocinarme, lavarme, de a poco me voy a ir adaptando, es una linda experiencia".

Luego, Brian Blasi contó en qué consisten los entrenamientos en Unión y admitió: "Manejamos dos grupos, en distintos horarios, le estamos metiendo más con pelota, trabajos individuales, obviamente, con gimnasio, es lo más lindo que nos puede pasar entrenar luego de haber estado cinco meses parados. Se hacen muchos trabajos con pelota, eso está bueno, porque uno se va afinando. Pero la verdad es que queremos comenzar a tocar más la pelota, estamos esperando para que se reanude cuanto antes el torneo".

Sobre la gran incertidumbre sobre la reanudación del torneo, Brian Blasi contó: "Es duro, porque uno se está preparando para volver a jugar, pero ya sabemos cómo es la situación, se contagia uno y luego diez, es difícil controlarlo, ya que no hay vacuna. Estamos esperando por ese momento en que se informe que se puede volver a jugar".

"Estuve dos años esperando mi lugar, me tocaba ingresar cada cinco partidos, entraba como central o cuando Damián Martínez llegaba a las cinco amarillas y trataba de hacer bien las cosas. Ahora hay técnico nuevo, se arranca de cero, todo lo que hiciste queda en el pasado, hay que hacer las cosas bien y demostrarle al técnico que uno está para jugar", referenció sobre la chance que se le dio en Unión para afirmarse como titular en el inicio de 2020.

También Brian Blasi se refirió a las posiciones que puede ocupar en Unión y dijo: "En Reserva jugué mucho tiempo de lateral, cuando era más chico jugaba de central, me gustan los dos puestos, hasta también lo puedo hacer de seis. Me gusta jugar como lateral porque me da la posibilidad de llegar al ataque. También lo puedo hacer como stopper por derecha, no tengo ningún tipo de problemas, donde me ponga en el fondo lo trataré de hacer de la mejor manera posible".

Más adelante se le preguntó por lo que significó la salida de Jonathan Bottinelli, excapitán de Unión, y Brian Blasi dijo: "La verdad que es una muy buena persona, tiene mucha experiencia, nos hace falta un jugador así, ahora le tocará a Claudio Corvalán la cinta de capitán. Bottinelli te ordenaba dentro y fuera de la cancha, para nosotros fue un golpe bastante duro, ya que necesitamos a un hombre que siempre vaya para adelante. Fue duro la salida de Jona".

Brian Blasi.jpg Brian Blasi, quien se ganó un lugar como titular en unión, junto a Manuel De Iriondo, hoy en Rumania, en los festejos tras el triunfo en el último Clásico. Prensa Unión

"Siempre estaba, cuando notaba que había algo raro nos venía a hablar para saber qué necesitábamos para ayudarnos, también en una práctica de fútbol, me decía «Perrito estás haciendo bien esto, mal lo otro». Como persona y como capitán fue excelente. Un jugador que era igual fue Leo Sánchez, otro gran jugador. Jugadores como ellos hacen falta en un plantel", admitió Brian Blasi en otra parte de la charla.

En cuanto al peso que tendrá ser uno de los referentes del fondo en Unión, Brian Blasi admitió: "Soy consciente de eso, los que se fueron eran importantes, pero los que estamos somos más importantes. Los que estamos tenemos que hacer todo para sacar al equipo adelante, tenemos que salir a ganar todos los partidos, tenemos que mejorar y seguir creciendo. Se fueron jugadores de experiencia pero llegaron otros que también aportarán lo suyo, tenemos que ayudarlos para que se adapten de la mejor manera. Uno quiere ganarse el puesto, por eso se trabaja el doble, se está más concentrado y trata de ser profesional en todo momento. Por eso uno trata de copiarle a los jugadores más experimentados".

Además, se refirió a cómo se trabaja con Juan Manuel Azconzábal en Unión, y Blasi contó: "Le gusta jugar mucho, le gusta salir jugando, tiene mucha autoridad, te enseña mucho en la posición de cada uno, te explica, te está todo el tiempo arriba, si das un pase mal te dice que hay que hacerlo de vuelta. Ayuda un montón que haya jugado como defensor en su etapa como futbolista, hay que escucharlo y aprender, tiene mucha experiencia".

Luego se le preguntó por los objetivos deportivos que tiene Unión, y Blasi dijo: "Quiero llegar lo más lejos posible, voy por todo, el equipo entero, el plantel, el cuerpo médico, todos vamos a tirar para adelante, queremos ser campeones. Nada es imposible, hay que entrenar, encontrar el juego y demostrarle al técnico. Creo que haremos un buen torneo y también una gran Sudamericana".

En otra parte se refirió a cómo vivió los partidos ante Mineiro en la Sudamericana, y Blasi afirmó: "Fue hermoso, un sueño, el sueño del pibe, luego de tanta lucha jugar una Sudamericana fue lo más lindo que me tocó vivir. Estaba muy ansioso en la semana previa, fue una locura, en el primer tiempo en Brasil fue duro pero luego lo hicimos muy bien. La gente se sentía mucho, pero sobre todo la de Unión. Cuando entré agarré el celular, saqué fotos, videos... Es un tremendo estadio. La gente parecía que la tenía metida dentro de la oreja (risas). Tuve una posibilidad de convertir, cuando patié dije va adentro, no llegó bien Mazzola sino era gol. Estuvo buenísimo el partido, encima le hacía burla a algunos hinchas, estaban loquísimos, me puteaban en todos los idiomas. Cuando me putean me crece más el pecho".