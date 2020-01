Bottinelli: "Demostramos que este grupo está entero"

Fue el capitán del equipo, el que siempre puso la voz de mando. El que se bancó por momentos los roces aéreos con Santiago Silva. Redondeó, al igual que sus compañeros, una actuación sobria para dejar los tres puntos en casa.

Jonathan Bottinelli, una vez concluída la presentación inaugural de 2020 se atrevió a expresar que "fue positivo el debut, se vio un equipo combativo, le dimos lucha al puntero, le jugamos de igual a igual, no los dejamos entrar en circuito, el resultado fue corto y podría haber sido más abultado".

Respecto a la preparación que tuvo el equipo expresó que "los amistosos uno a veces no los juega al 100%, se cuida. Pasó con equipo de la B Nacional que se juegan la vida, uno está en otra etapa, buscábamos funcionamiento, dimos un paso adelante".

LEER MÁS: Troyansky: "El equipo supo responder ante la ida de piezas claves"

Y más adelante, se metió de lleno en una previa que estuvo marcada por presencias masivas, al consignar que "se habían generado dudas sobre este grupo por todo lo que se habló. Demostramos que este grupo está entero, se aisló bastante de lo que se habló afuera y eso fue el fruto de este resultado".

Bottinelli opinó que "se hizo demasiado drama de algo común y normal en nuestro fútbol, es algo bueno y acá se toma a mal. Hace dos años este equipo viene haciendo bien las cosas, se fueron 10 jugadores, estamos haciendo bien las cosas, por eso los vienen a buscar. Afuera se arma demasiado lío, sabíamos que podía pasar, en el día a día lo hablábamos con los chicos, nos hizo fuertes, se dejábamos entrar eso como excusas no la íbamos a pasar bien dentro de la cancha".

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en su primer partido del año

Respecto a su actuación individual frente a Argentinos, el defensor dijo que "me siento muy bien físicamente, los primeros partidos a veces cuesta, esta vez la pretemporada no fue tan larga. Hicimos un buen desgaste, físicamente nos impusimos y por eso ganamos".

Antes de su despedida, no dudó en afirmar que "cuando no se puede jugar al fútbol, no hay asociaciones, hay que poner, entran en juego otras cosas, corriendo, metiendo y aprovechando las oportunidades de contra también se puede ganar. No supimos cerrarlo antes, era más amplio el resultado, nos vamos contentos porque es un buen inicio para lo que queda".