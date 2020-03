Siendo el máximo referente del plantel y el único sobreviviente de aquel equipo que se recitaba de memoria, Jonathan Bottinelliuna vez más dio la cara. Como lo había hecho en Rafaela luego de la eliminación por Copa Argentina ante Dock Sud, esta vez el defensor de Unión se refirió a los murmullos de los hinchas en la goleada sufrida frente a Vélez.

"La verdad estamos pagando muy caro los errores, nos equivocamos dos veces y después fuimos a buscar, pero Vélez es un equipo que juega bien, movía la pelota muy bien, están trabajados. Y nosotros llegamos pero no pudimos concretar, nos faltó eficacia, pero estamos errados con el arco y sumado a los errores que tenemos nos imposibilitan sumar", comenzó analizando el marcador central.

Jonathan Bottinelli.jpeg Bottinelli se plantó ante las criticas en Unión

Respecto al primer gol de Vélez, Jonathan Bottinelli dijo "Son errores técnicos, a veces se presta para salir jugando, dársela a un compañero, para que la pelota no esté volando siempre por los aires. Uno intenta tomar la mejor decisión, pero cometemos errores y lo pagamos caro. A veces el rival fallaba o nos salvaba Sebastián (Moyano), pero en los últimos partidos eso no pasó".

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Vélez

"Hay que dar la cara, tuvimos dos años muy buenos y por eso la gente exige, porque este equipo le dio grandes alegrías, hoy nos está tocando la mala y hay que ponerle el pecho, los murmullos por parte de los hinchas son entendibles, pero no ayudan a muchos chicos que están empezando, resulta una carga, errores cometemos todos y hay que sobrellevar eso", sentenció Jonathan Bottinelli.

Por último expresó: "No hay que ser extremista, sino realista, es obvio que las cosas no nos están saliendo bien, por eso hay que trabajar más, doblegar esfuerzos, porque con lo hecho hasta ahora no nos alcanza. El único camino que conozco es trabajar y apretar los dientes. El semestre termina en 11 partidos mas los encuentros de la Copa Sudamericana, por eso no sirve ahora hacer un balance ahora porque el domingo se arranca de cero y es un torneo corto y el objetivo es tratar de clasificar a la Copa Sudamericana".