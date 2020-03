El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Vélez

Uniónterminó la Superligade la manera menos deseada. Venía de ganar como visitante en Mendoza ante Godoy Cruz y había crédito abierto para intentar ganarle a Vélez, sin embargo, careció de solvencia y tras cada error lo pagó en el arco propio. Por eso se despidió con un 3-0 que no admite discusiones.

Rendimientos que fueron de mayor a menor y, por más que Leonardo Madelón probó cambiar y accionar en consecuencia, no pudo acomodar algunas piezas. Este joven equipo de Vélez no perdonó y, pese a que fue letal, fue mejor y hasta dio la sensación que pudo hacer más goles antes que Unión pueda llegar al descuento.

• LEER MÁS: Vélez fue letal y le dio otro duro golpe a Unión en Santa Fe

Será cuestión de ver cómo se encara la Copa de la Superliga, más que nada para levantar después de una pobre campaña y con la caída de la solidez en el estadio 15 de Abril. A continuación, el boletín de calificaciones de Unión en la caída ante Vélez.

Jonathan Bottinelli.jpeg Unión cerró con una dura derrota la Superliga ante Vélez en Santa Fe. Foto: UNO Santa Fe | José Busiemi

Sebastian Moyano (4): Le marcaron tres goles, el de Robertone fue golazo, pero dio la sensación de poder hacer algo más. En el resto, sin responsabilidad.

Brian Blasi (3): Janson lo volvió loco. Perdió en la marca y quedó mal posicionado; nunca pudo contener al extremo rival.

Franco Calderón (3): Su partido más flojo; grave error en el primer gol al perder la pelota. En el tercero perdió con Romero en el inicio de la jugada.

Jonathan Bottinelli (4): No estuvo bien en entregarle el balón a Calderón, aunque el principal responsable fue este último; no obstante no brindó seguridad.

Federico Milo (4): Aún con equivocaciones, intentó mandarse al ataque, pero sin claridad. En la marca tuvo problemas.

Ezequiel Bonifacio (4): Mucho empeño y voluntad pero nada de claridad; dispuso de una chance clara pero pateó al cuerpo de Hoyos.

Javier Méndez (3): Muy lento en el medio, lo superaron con notable facilidad y Madelón lo sacó en el entretiempo.

Jalil Elias (4): Flojo partido; bajó su nivel en los últimos partidos, ya que perdió precisión.

Javier Cabrera (5): Fue uno de los que más intentó; tuvo algunos arranques interesantes pero se fue quedando.

Franco Troyansky (5): Fue el que más cerca estuvo de marcar pero le faltó puntería.

Walter Bou (5): En el primer tiempo fue el mejor de Unión pero luego fue perdiendo preponderancia.

Emanuel Cecchini (4): Entró con el partido casi definido y le costó acomodarse.

Ezequiel Cañete (-): Nada pudo hacer en ataque ya que Unión no tuvo claridad.