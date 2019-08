Bottinelli: "No fue una decisión mía y tampoco fue un tema económico"

Cuando parecía que su destino estaría lejos de Santa Fe, incluso avalado por los dichos del DT Madelón en su primera conferencia en el regreso a los entrenamientos, el defensor Jonathan Bottinelli renovó el vínculo y continúa como uno de los jugadores más importantes del elenco rojiblanco.

De visita en el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) habló de la realidad del equipo y en el inicio reconoció que "por el poco tiempo que estamos todos juntos, no pudimos hacer amistosos, se fueron muchos chicos, fue complicado todo lo que vino, hubo jugadores que llegamos bastante tarde al inicio de la pretemporada, con todo eso es positivo, no se vio la plenitud del equipo, creo que para la quinta fecha será el momento que nos verá en la cúspide de nuestro nivel, todo eso lleva tiempo de conocernos en los entrenamientos.

El experimentado zaguera no dudó en expresar que "mientras esté acá voy a exigir y estar atrás de todo, que no nos falte nada. Los de adentro tenemos que hacer a Unión lo más grande y llevarlo lejos, es la manera que lo pienso, seré insoportable, algunas cosas molesta la manera que soy, todo tiene un beneficio y al final se van a ver cosas importantes para nosotros".

Botti expresó más adelante que "dentro de lo que se pueda, hay que hacer cosas para mejorar, siempre con el fin de que Unión siga creciendo, en dos años logramos mucho pero nos falta mucho para algo mejor, para que la gente lo pueda disfrutar".

LEER MÁS: Lo que viene para Unión en la Superliga

Precisamente ese sueño que expresó públicamente el presidente es el que persigue el ex-jugador de San Lorenzo, al acotar que "jugar la Copa Libertadores sería algo único para el club, te asegurás si entrás derecho 6 partidos contra rivales de otra magnitud, tienen otro nivel, recién ahora estamos empezando a competir en ese ambiente, nos tocó un rival durísimo, nos faltó un poquito en los penales, me tocó fallar desde el punto del penal, eso se lamenta, tenemos y hay material, ganas para seguir creciendo y haciendo a Unión cada día más grande".

Con la frontalidad que lo caracteriza, al momento de hablar de una salida que fue fugaz, pues terminó extendiendo su vínculo con la entidad, Bottinelli enfatizó: "Lo único que voy a decir es que no fue una decisión mía y tampoco fue un tema económico, al principio se decidió que no iba a continuar, no era que pedía mucho, eran otro tipo de cosas que sucedía. No me compete a mí decirlo, todos tendrían que preguntar a las personas que participamos de las reuniones. De parte del club hay que preguntar más que a mí; de mi boca no va a salir nada porque me enseñaron que en el fútbol como en la vida, las cosas que se dicen entre cuatro paredes quedan ahí. Me molesta que se digan cosas que no son ciertas, siempre mi intención estuvo y no pasaba por una cuestión económica".

LEER MÁS: Unión no se relaja y se prepara para disputar un amistoso ante Sarmiento

Y más adelante, agregó: "No fue económico lo mío, porque cuando yo renuevo anteriormente fui uno de los primeros, cuando llegué había mucha incertidumbre, supuestamente los que analizan el fútbol decían que mi etapa en Arsenal no era lo mejor. Jugué todos los partidos, depende de quien lo mira y diga. Los objetivos los cumplimos hasta clasificamos a una copa internacional, nos salvamos del descenso. Cuando llegué no era de la aceptación, pero con trabajo y demostrando adentro de la cancha más que en un micrófono me gané el cariño de la gente, no errada errada la decisión de los que posaron los ojos en mí".

En la parte final acotó que "cada uno ve el fútbol de distinta manera y uno lo tiene que entender y respetar, el hincha se maneja por la pasión y si no le gusta lo que ve lo expresa, hay muchos que están contentos como juego y otro no, hay distintas maneras de ver el fútbol y todas son válidas, a los seis meses que llegué tuve una oferta de México y Leo (Madelón) me pidió que no me vaya, me renuevan por un año más, no me quisieron hacer dos de entrada porque no confiaban como estaba yo, pero nunca lo económico fue una traba porque sino me tendría que haber ido a México".