Unión no se relaja y se prepara para disputar un amistoso ante Sarmiento

Unión retomó los entrenamientos en el predio Casasol después de haber logrado la primera victoria de la temporada ante Defensa y Justicia por 2-1 en un repleto estadio 15 de Abril. Producto de esto, reina tranquilidad en un plantel que se mentaliza en seguir creciendo e intentar fortalecer una idea que, más allá de los nombres propios, se mantiene clara y reluciente.

Los protagonistas insisten que lejos está de verse el rendimiento óptimo, pero si coincidieron que se está en el camino correcto. Lo bueno es que se cotizó en bolsa el punto obtenido en Avellaneda ante Racing, algo que acrecienta más este arranque con cuatro unidades sobre seis en juego.

El dato a tener en cuenta es que este fin de semana no habrá actividad oficial por la Superliga por las elecciones y eso le permitirá a Nicolás Mazzola y Damián Martínez ponerse a todo desde lo físico. Vale recordar que ambos no pudieron estar ante el Halcón por diferentes molestias. Quizás lo del delantero no sea tan importante y llegaría sin problemas al duelo de la 3ª jornada ante Newell's; mientras que el lateral puede que demore un poco, aunque no hay que descartarlo.

Walter Bou.jpg Prensa Unión

Dicho sea de paso, el Tate aprovechará este receso para seguir aceitando el funcionamiento y disputará este un amistoso contra Sarmiento de Junín, actualmente en la Primera B Nacional. El escenario sería el estadio 15 de Abril, pero podría cambiar para que se en el predio.

La idea del DT, Leonardo Madelón, sería darle minutos a aquellos futbolistas que no vieron tanta acción hasta acá. Uno de los casos es Nelson Acevedo, que cada vez está mejor, lo mismo para Maximiliano Cuadra que, pese estar desde el inicio ante los de Florencio Varela, aún le falta.

Nelson Acevedo.jpg Prensa Unión

Con la partida de Nereo Fernández, todas las fichas estaban puestas en Marcos Peano, pero una fractura a dos semanas del inicio del torneo lo dejó al margen y, pese a estar recuperado, hoy Sebastián Moyano se ganó el lugar como titular. Es así como el juvenil es muy probable que también esté ante el elenco bonarense.

Pero será cuestión de ir viendo como transcurren los días para tener más precisiones de quiénes pueden ser los protagonistas. Después de dicho encuentro el plantel quedará licenciado hasta el lunes para encarar sí firmemente el plan para ir a Rosario en busca de otros tres puntos ante la Lepra.