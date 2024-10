Bruna, en UNO 106.3: "Pudieron darle a Unión más herramientas para pelear el torneo"

En charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3, el exvolante contó qué es de su vida: "Después de la pandemia dejé de jugar. Así que ahora haciendo cosas nuevas y viendo lo que me gusta. Estoy trabajando en una desarrolladora de inversiones . Me costó un poco el retiro, pero de a poco nos vamos acomodando".

"Estoy muy poco vinculado al fútbol. Incluso estuve mirando poco. Necesité tomarme un tiempo para mí, pero sí siguiendo a Unión siempre. Es como un volver a vivir", agregó.

image.png Nicolás Bruna contó cómo es su vida luego del fútbol y su amor latente por Unión.

Nicolás Bruna y su vida en Unión

Más adelante en la entrevista, contó detalles de lo que hizo tras salir de Santa Fe: "De Unión fue fui a Huracán y pasé por Sportivo Belgrano, Brown de Puerto Madryn y luego emigré a Italia. En ese 2019 me agarró la pandemia y la incertidumbre. En Argentina estaba todo más complicado y la cabeza me jugó en contra. Entonces tomé la decisión de dejar".

"Fueron tan intensos los cuatro años de Unión, como que me dejó satisfecho. Lo analizo como algo negativo, ya que perdí como la constancia y la disciplina. Me quedé con eso en lugar de ir por más. Estaba haciéndolo más por trabajo que por algo diferente. Estaba necesitando un cambio en mi vida, pero no me arrepiento para nada. Preferí chocarme la pared en ese momento, pero claramente podía seguir un poco más", se sinceró.

Pero no quedó solo ahí: "Mi partido 100 fue el último que jugué en Unión. Fue muy rápido todo en Unión. En un momento tenía una pubalgia y decidí ver a un médico en Buenos Aires. Estuve así varios meses y casi dejo. De un día para el otro se me fue y salimos campeones de Liga con el Pelado Centurión y ahí vino Darío Kudelka, que nos subió al plantel. Me toca debutar, ganamos clásicos, tocó descender, luego volver y así. Fueron emociones muy rápidas, muy fuertes. Queda un grupo armado de aquella camada".

Justo ahora Unión se prepara para recibir a Huracán en la fecha 18, donde Bruna jugó: "Fue interesante mi paso por Huracán. No me lo esperaba y me encontré con un club diferente en todo sentido. Unión es más familia y amistad. Huracán es una institución con exigencias más grandes, pero con espacios descuidados. En este momento había nombres como Pato Toranzo y Rolfi Montenegro. Di un paso adelante en lo técnico. Tuve la chance de jugar todas las copas. Fue algo distinto".

Su mirada de Unión

Mientras que analizó el presente del Tate: "Miro a Unión, a diario. Kily González encontró una dinámica importante en los chicos. Hay muchos pibes que se supieron bancar la situación. Es algo meritorio lo que se está haciendo. Nadie quizás esperaba esta reacción en Unión. Se le podrían haber dado más herramientas para dar un salto, pero es muy complejo, porque toca competir con presupuestos todavía mayores. Unión tiene buenos jugadores, pero Kily los potenció. El fútbol es así y si apuntás a un buen torneo tenés que contar con recambio. Quizás en estos dos partidos quizás se apagó, pero lo que se viene haciendo no lo esperaba nadie".

