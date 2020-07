Bucca: "Tengo ganas de llegar a Primera y triunfar en Unión"

Los sueños para los canteranos en Unión son grandes, por ese camino recorrido donde aparecen obstáculos hasta firmar el primer contrato llegar a Primera División. El caso de Leonel Bucca es uno de los tantos chicos que llega al club con una ilusión grande.

El juvenil esperancino charló con radio Gol 96.7 para hablar de su presente y la posibilidad, por ahora postergada, de rubricar su primer contrato como futbolista profesional.

En el inicio reconoció que "siempre jugué entre los delanteros, un poco más atrás para agarrar la pelota, en Unión jugué de cinco, por afuera, delantero, varios puestos en los que actué. Me siento más cómodo como doble cinco o enganche".

Más adelante, apuntó que "tengo 21 años, no me hicieron primer contrato, estaba un acuerdo que se podría hacer a mitad de año, pero por la pandemia se pasó para diciembre. Todos los de la categoría 99 estamos esperando que nos comuniquen y llegar a un acuerdo. También están en esta situación Duarte, Cavallo, Bologna y Gutiérrez".

Cuando repasó su llegada a Unión, Bucca admitió que "vine de la mano de Trionfini. Leo Burtovoy me dio confianza en Quinta División. A mitad de ese año (NdR: lleva cuatro) subo a Reserva con Mauri y Magnín, son tres años y medio en esa división. Me representa Emilio Marioni".

Si bien existió la chance de emigrar al exterior, por el momento el joven rojiblanco no dudó en admitir que "estoy enfocado en el día a día para progresar, se que existió una chance de ir afuera, pero nada concreto. La idea mía es estar en Santa Fe, me siento muy cómodo, me trataron muy bien, tengo ese amor y las ganas de llegar a Primera y triunfar en Unión. Tengo que generar esa oportunidad, demostrar porqué estoy donde estoy y mostrarle a la gente que me da un cariño grande. Quiero demostrar que un pibe del interior puede llegar".

En la parte final, a pesar de su posición, Bucca añadió: "Por lo general se juega 4-4-2, el enganche pasa a ser delantero o doble cinco. Hay que adaptarse a tener más la pelota, jugar por afuera, me adaptaré sin problemas. Mosset en Reserva y Azconzábal en Primera, tendré que demostrarles a ellos, aunque es cierto que enganches quedan muy pocos".