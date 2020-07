"La temporada pudo ser mejor, pero se nos desarmó el equipo"

En medio del parate por el coronavirus y esperando la vuelta a los entrenamientos, el volante de Unión Gabriel Carabajal dialogó con el programa En el Área TV y allí se refirió al rendimiento que tuvo el equipo y a la clasificación en la Copa Sudamericana. A la vez que recordó su llegada al Tate.

"Si te ponés a analizar la temporada creo que pudo ser un poco mejor, se nos escaparon varios puntos y algunos partidos que no debimos perderlos. Pero hay que tener en cuenta que a principios de este año se nos desarmó el equipo con la salida de jugadores importantes (Martínez, Goméz Andrade y Acevedo). Pero la unión del grupo fue clave para conseguir algo importante como el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Ahora esperemos sostenernos en la reanudación del fútbol", contó en el inicio de la charla.

A la hora de marcar las diferencias respecto a las motivaciones indicó: "Cada partido es distinto y en la previa se vive de un modo diferente, no es lo mismo jugar un partido de la Superliga que hacerlo por la Copa Sudamericana o jugar un Clásico. Mentalmente te preparás de una forma distinta, lo vivís de otra manera y por ahí se nota la diferencia en el rendimiento de un partido a otro".

Consultado por la clasificación ante el Atlético Mineiro recordó: "Fue un momento único, aparte es para destacar lo de la gente de Unión que nos hicieron el aguante en Brasil y que viajaron muchísimas personas. Estuvieron apoyando desde que llegamos al hotel hasta que terminó el partido. Fue increíble como se escuchaba a los hinchas cuando estábamos dentro de la cancha. Me había tocado jugar en el mismo estadio con Godoy Cruz por la Copa Libertadores y no había tanta gente ni se escuchaba".

Para luego agregar "Pero la verdad que la gente de Unión se hizo sentir y nos dio ese plus que necesitábamos para clasificar. Fue un momento único, por como se dio la serie, en Santa Fe jugamos un partido muy bueno y en Brasil un partido muy inteligente porque nos encontramos rápidamente abajo en el resultado. Pero por suerte pudimos sobrellevar esa situación".

Ya en el final de la nota habló de su arribo a Unión y de las lesiones "Me tocó estar en equipos que peleaban el descenso, salvo en Godoy Cruz. Por eso llegar a Unión significó una expectativa muy grande, ya que me sumaba a un club consolidado en Primera División y muy ordenado. Fue algo muy lindo y en los primeros partidos con Racing y Defensa rendí en buen nivel, pero en la 3ª fecha me lesioné".

"Hasta el día de hoy me da mucha bronca cuando lo hablo o recuerdo ese momento porque fue algo ilógico. Cuando uno está en competencia los cuidados son normales no hay nada especial. Y haberme lesionado de esa manera fue una bronca terrible porque después me costó retomar el nivel. Esperemos que ahora sea de la mejor manera y que las lesiones no me molesten, el haberme cortado ese momento es la bronca que tengo. Pero ya pasó y ahora pienso en volver a jugar".