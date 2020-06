Calderón: "Le avisé a los dirigentes que renovaré el contrato"

Franco Calderón se afianzó como titular luego de la salida de Yeimar Gómez Andrade. Pero lo más sorprendente es que casi no se notó la ausencia del colombiano, dado que el rendimiento de Calderón sorprendió a todos. Se adaptó rápidamente e incluso terminó siendo el futbolista más destacado del bloque defensivo. Y ahora quieren extenderle su contrato.

Hasta ahora, el defensor de 22 años lleva disputados 13 partidos con la camiseta rojiblanca y marcó un gol que fue en el empate ante Dock Sud por la Copa Argentina. Su debut se produjo el 13 de abril del 2019 en el empate como visitante ante San Martín de Tucumán 1-1 por la Copa de la Superliga.

La dirigencia rojiblanca ya se comunicó hace unos meses con el jugador para ampliar el contrato que vence en junio del 2021. Le propusieron firmar la extensión antes de la pandemia, pero por algunas cuestiones personales eso no se pudo hacer y ahora es imposible. De todos modos, el jugador ya avisó que prolongará su contrato con Unión.

En diálogo con Diego Miranda que se reflejó en Radio Gol 96.7, el marcador central se refirió a su situación contractual, a la vez que contó cómo se preparó para jugar en el equipo al tener que suplantar a Gómez Andrade. Pero también habló sobre la llegada de un nuevo entrenador.

"Siempre estuvo la posibilidad de seguir en Unión, el tema de no extender el contrato era un tema que primero debía resolver con mi representante. Pero ya está todo solucionado, le di mi palabra a los dirigentes que voy a renovar el contrato. Pero no lo hice antes justamente porque debía resolver algunas cosas", comenzó diciendo.

"El parate nos agarró en un momento bueno, no tanto por la seguidilla de los últimos partidos, sino por la clasificación que logramos en Brasil para la siguiente fase de la Copa. Y en lo personal fue realmente muy bueno poder jugar una Copa internacional", aseguró.

Consultado por el momento de agarrar la titularidad dijo: "Fue todo muy rápido, Cuando Yeimar se fue, sabía que tenía la chance de jugar y no debía desaprovecharla. Ese partido con Argentinos resultó clave para aprovechar la chance que me dio Madelón. Yo siempre fui de trabajar mucho, por ahí cuando jugaba en Reserva siempre mantuve la fe y no bajé los brazos. Humildad y perfil bajo es lo que te lleva a seguir creciendo".

Sobre lo que viene manifestó: "Ahora hay que esperar la llegada del nuevo técnico y empezar de cero. Se habla de un entrenador, pero la mayoría no sabe como es su forma de trabajar y en consecuencia hay que adaptarse a lo que pida el nuevo entrenador. Cada tecnico tiene su forma de jugar".

Por último indicó: "Se habla de que cuando volvamos a los entrenamientos tendremos una mini pretemporada. Ecuché que la la Conmebol quiere que la Sudamericana arranque en septiembre, por lo cual deberíamo tener como mínimo un mes de preparación antes de jugar".