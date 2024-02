Campisi apuesta fuerte tras empatar con Godoy Cruz: "No miramos tanto la zona baja sino para arriba"

Kily, sincero en Unión: "Soy el primero en reconocer que el equipo no está funcionando como siempre"

Luego del encuentro, el arquero Nicolás Campisi hizo su balance: "Vinimos a buscar los tres puntos, pero nos llevamos uno. Veremos al final si es importante o no. Queríamos los tres para prendernos de nuevo ahí arriba, pero delante estaba quizás uno de los mejores rivales. Es importante saber que el equipo levantó cabeza".

También, hizo alusión al fallo que terminó en el segundo gol de Newell's en la jornada pasada: "En el puesto de arquero corrés el riesgo de accidentes. Sé que no vale la pen que uno pida disculpas ahora. Sos héroe o villano y me dolió realmente, pero es parte de mi trabajo".

"Kily (González) me trajo a Unión y me está dando la chance. Es mi soporte en este momento y por eso muy agradecido a él. Nos queda esa espina de no haber ganado, pero al menos seguimos con la idea que tenemos", agregó el golero.

Mientras que en el final de la charla, sorprendió con la apuesta: "No miramos tanto la zona baja sino para arriba para meternos. Ahora hay que hacernos fuertes en casa para que los puntos queden ahí".