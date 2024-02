Unión obtuvo un punto ante Godoy Cruz que suma en la tabla y que resta en el juego

Kily, sincero en Unión: "Soy el primero en reconocer que el equipo no está funcionando como siempre"

Fue realmente muy pobre el primer tiempo que protagonizaron Unión y Godoy Cruz. El Tomba puso en cancha un equipo alternativo que sin dudas le facilitó las cosas al Tate, dado que el elenco mendocino llegaba a este partido con puntaje ideal y su entrenador Daniel Oldrá dispuso de nueve variantes.

Eso hizo que Godoy Cruz no tuviera el funcionamiento acostumbrado y así las cosas el Tate buscó sacar provecho de ese contexto y casi lo logra. Y es que el defensor Thomás Galdames quiso tocar hacia atrás para su arquero pero le dejó el balón servido a Adrián Balboa quien corrió de frente al arco y cuando enfrentó a Franco Petroli remató sin convicción ni tampoco dirección.

Eso hizo que el arquero del Tomba terminara tapando el disparo del delantero en una chance inmejorable como para abrir el marcador, pero que llegó por error y no por gestación. La primera etapa fue deslucida, con innumerables imprecisiones, ambos equipos se equivocaron y mucho con la pelota en los pies.

A Unión una vez más le costó generar en ataque, ya que Lucas Gamba no inquietó, Rocky Balboa peleó mucho y los del medio, no tuvieron preponderacia. Por lo cual, el Tate fue un equipo lento y previsible que se repitió en ataque con pelotazos sin destino, que no inquietaron al bloque defensivo de Godoy Cruz.

Recién en el final pudo aprovechar una contra, pero Bruno Pittón inexplicablemente remató desviado cuando por derecha picaba de frente al arco su hermano Mauro y por izquierda Gamba. La más clara del Tomba fue una media vuelta de Salomón Rodríguez dentro del área que se fue al lado del caño derecho del arco custodiado por Nicolás Campisi.

El Tomba igualó ante el Tate y le dijo adiós al puntaje ideal | #GodoyCruz 0-0 #Union | Resumen

En el segundo tiempo, Godoy Cruz aceleró y en pocos minutos generó varias opciones como para convertir. Pero allí emergió la figura de Campisi, quien fue determinante para mantener el cero en su arco. Y es que de arranque le tapó un remate cruzado dentro del área a Marcos Montiel luego de que Corvalán no alcanzara a despejar.

Y en la jugada siguiente, Campisi a puro reflejo y en la línea alcanzó a mandar el balón al córner luego de una arremetida de Montiel quien apareció solo por el segundo palo. En ese inicio del complemento era todo del Tomba y era Campisi el que mantenía al Tate con vida.

Minutos después el que se lo perdió fue Tomás Conechny quien no alcanzó a conectar con precisión un centro desde la derecha y su remate a la carrera se fue por encima del horizontal. Unión en ataque era la nada misma, dado que no llegaba al área rival y mucho menos generaba alguna chance como para inquietar a Petroli.

Con el correr de los minutos, Oldrá movió el banco ingresaron algunos titulares y el que estuvo muy cerca de marcar fue Tomás Badaloni. Pero una vez más apareció Campisi para mandar al córner un cabezazo que se le metía en el segundo caño, luego del anticipo del delantero tombino.

Y en el final, lo tuvo Badaloni pero su remate de media vuelta pasó al lado del caño derecho, cuando en esa ocasión, Campisi nada podía hacer. Fue muy pobre lo de Unión en el complemento, se aferró al empate, pero jamás progresó en ofensiva y mostró la tibieza recurrente a la hora de buscar ganar el partido. Un empate que sirve en lo matemático, pero que resta en el aspecto futbolístico.

Síntesis

Godoy Cruz: 1-Franco Petroli; 4-Lucas Arce, 15-Braian Salvareschi, 3-Thomás Galdames, 21- Elías Pereyra; 30-Juan Andrada, 28-Marcos Montiel; 6-Tomás Pozzo, 7-Juan Cejas, 11-Tomás Conechny; y 19-Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Unión: 1-Nicolás Campisi; 16-Fderico Vera, 32-Nicolás Paz, 2-Miguel Torrén, 3-Claudio Corvalán, 14-Bruno Pittón; 28-Mauro Pittón, 5-Joaquín Mosqueira, 11-Mateo Del Blanco; 18-Lucas Gamba y 77-Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Goles: No hubo.

Cambios: PT 26' Vicente Poggi x Pozzo (GC), ST 0' Martín Pino x Rodríguez (GC), 16' Mauro Luna Diale x B. Pittón (U), 26' Tomás Badaloni x Cejas (GC), Bruno Leyes x Aranda (GC), 33' Jerónima Dómina x Balboa (U), Lionel Verde x M. Pittón (U), 34' Federico Rasmussen x Pereyra (GC), 43' Nicolás Orsini x Gamba (U).

Amonestados: Mosqueira y Paz (U), Salvareschi, Andrada, Galdames y Rasmussen (GC).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Malvinas Argentinas.