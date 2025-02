Cañete no es considerado en Unión y espera una oferta del exterior para salir

Ezequiel Cañete entrena con la reserva de Unión pendiente de alguna oferta del exterior para salir, ya que no es tenido en cuenta por Cristian González

Por ahora, sigue siendo un misterio cuál será el futuro de Ezequiel Cañete , que no es tenido en cuenta en Unión luego de su paso por Banfield a préstamo. Tuvo una charla con Cristian González en la pretemporada y se quedó en Santa Fe entrenando de manera diferenciada.

Cerró el libro de pases y no pudo encontrar club, por lo que ahora trabaja junto a la reserva. Lo buscó Barracas Central, pero no hubo acuerdo. Lo buscaron clubes de la Primera Nacional, pero no quiso bajar de categoría y se les complicaron todavía más las chances.

Cañete no tiene lugar en Unión

El tiempo pasó y su situación no cambió, ya que la postura de Kily no cambió y por eso, solo espera que llegue una propuesta del exterior para emigrar. Varios mercados están abiertos, por lo que su representante trata de ubicarlo, sobre todo mediante una cesión, ya que en Santa Fe no encontraría los minutos que busca.

Ezequiel Cañete.jpg

Claramente no volvió bien tras la grave lesión y, en el momento más complicado del Tate, presionó para salir a Banfield. Pensó que podía quedarse a pelear un lugar, pero no fue así y por eso tiene unas semanas más para intentar busca otro horizonte.

Como viene la mano, difícilmente pueda convencer al actual conductor rojiblanco, aunque quizás tampoco quiere hacerlo por tener la necesidad de irse.