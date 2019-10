Carabajal: "Los hinchas lo sienten de una manera muy especial"

Se lo esperaba con insistencia y tal vez su recuperación tardó un poco más de la cuenta. Pero sus primeros minutos en Mar del Plata le sirvieron para llegar afilado al Clásico, donde fue titular y puso su granito de arena para el triunfo.

Gabriel Carabajal, una de las figuras del Tate, charló con Radio Eme (FM 96.3) y el inicio reconoció que "cuando uno está afuera se sufre y la pasa mal. Ahora es distinto, por suerte pudimos trabajar todo lo que habíamos preparado en la semana. Sabíamos que por momentos iba a ser un partido cerrado, tuvimos orden y contento porque nos quedamos con una muy buena victoria".

Más adelante, el cordobés expresó que "se corrió bastante, el clima estaba muy lindo, terminamos todos muy cansados, jugamos con una intensidad alta, es un Clásico y los dos lo queríamos ganar".

En otro tramo de la charla no dudó en afirmar que "lo de la gente fue muy lindo, la cancha estaba llena, eso te da un empujón cuando estás cansado. Por eso también queríamos regalarle una alegría a ellos. En el primer tiempo se jugó con mucha intensidad, en el segundo tratamos de hacer lo mismo, además de poner calma cuando teníamos la pelota".

Cuando le preguntaron por las sensaciones de poder participar del derby local, Carabajal dijo que "en la previa se vivió de manera especial, recibí muchos mensajes en las redes sociales, traté de no usar el celular para estar concentrado en el partido. Cuando llegás a casa te das cuenta de todo lo que sucedió. Se vive de manera muy linda, me tocó jugar Talleres-Belgrano, pero este lo pondría entre los mejores que me tocó jugar. Además los hinchas lo sienten de una manera muy especial".

En la parte final, hizo referencia a la actualidad del fútbol argentino, al apuntar que "es muy competitivo, con una intensidad altísima, equipos que juegan muy bien como River, Racing, Vélez. Hay también varios jugadores con nombre internacional, que le dan una jerarquía al torneo. En la zona de descenso hay muchos equipos peleando. El año pasado me tocó vivirlo con Patronato y convivir con esa mochila hasta el final, algo que es complicado".