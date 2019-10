Unión retomó en la mañana desapacible de este martes los entrenamientos en el predio Casasol después de haber tenido libre por afrontar el Clásico que ganó 1-0, con gol de Nicolás Mazzola. Todo fue con absoluta normalidad, con solo movimientos regenerativos y ejercicios físicos. Vale recordar que el próximo fin de semana no habrá actividad oficial por la fecha FIFA y por eso la idea es afinar algunos detalles pensando en lo que se viene: el partido como visitante de la 10ª jornada de la Superliga ante Gimnasia (LP).

Precisamente el entrenador Leonardo Madelón reconoció después del triunfo ante Colón que se veía un importante compromiso en La Plata, que está convulsionada por la presencia de Diego Maradona como conductor. Un show del que también tomará parte el Rojiblanco, que está claro que no tiene intenciones se ser un partenaire sino de plantarse y tratar de llevarse los tres puntos.

Justamente enfocándose en todo esto, lo más importante pasará por la recuperación de Juan Ignacio Cavallaro, que no llegó al último cotejo por un fuerte golpe en la rodilla que sufrió ante Aldosivi. En primera instancia se temió por una lesión grave en la que pudieran estar comprometidos los ligamentos, pero a decir verdad fue solo un susto y el volante creativo trabajó como siempre, aunque de manera liviana.

El jueves probó exigirse y, si bien no sentía tanto dolor, le costaba andar cómodo ante la falta de estabilidad. Fue así como el viernes insistió, pero infiltrándose para adormecer la zona. El resultado no distó demasiado y, al notar que no podía ni pegarle con tranquilidad a la pelota, prefirió no arriesgar y directamente quedó al margen.

En este sentido, como se aproximaba un partido de alta exigencia, se optó por colocar a un jugador en plenitud y evitar un mal menor. Así las cosas, la idea es que el mediocampista, que puede darle fútbol y talento a la ofensiva, vaya por los carriles correctos para llegar en condiciones al pleito contra el Lobo.

Gabriel Carabajal.jpg Prensa Unión

De todas maneras, esto no quiere decir que se contemple que sea nuevamente titular, máxime si se tiene en cuenta lo bien que regresó Gabriel Carabajal, pero sí para ver si puede ocupar un lugar entre los concentrados. Después, de los que forman parte de la base principal, todos están en condiciones.

Por ahora no se tienen precisiones respecto a si Madelón buscará armar un amistoso para seguir dándole rodaje y minutos a algunos jugadores. Más que nada con algún equipo de la zona o Liga Santafesina para evitar traslados.

Tate.jpg Prensa Unión

Las tareas serán toda la semana por la mañana en el mismo escenario y resta resolverse si tendrán licencia sábado y domingo o solo una jornada, para a partir del lunes venidero meterse de lleno en el Show Maradona contra Gimnasia (LP).