Jonathan Botinelli, uno de los referentes de Unión, dialogó con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad el día después de la victoria ante el clásico rival. El zaguero valoró haber ganado su primer clásico.

"Hasta el momento había disfrutado y sentido un Clásico, pero no sabía qué se sentía cuando lo ganabas", reveló. Habló de cómo se imagina el encuentro con Maradona, en la próxima fecha.

También, dejó un concepto contundente sobre el rival de Colón en la final de la Copa Sudamericana: "Es el mejor equipo de la Copa", y explicó qué pasó en el inicio del semestre, cuando parecía que su ciclo estaba culminado, y después terminó arreglando su continuidad.

En relación al triunfo ante Colón dijo: "Hace dos años y medio que estoy en Santa Fe y no me había tocado ganar el Clásico, habíamos empatado los dos anteriores que habíamos jugado. Era una cuenta pendiente personal y por suerte la pudimos saldar".

Para luego agregar: "Es especial ganar un Clásico santafesino, porque uno se va poniendo mas grande, le van quedando pocas batallas y quizás uno lo va disfrutando un poco más. Es algo único, porque hasta el momento los había disfrutado y sentido, pero la sensación que me faltaba era ganarlo. Lo había vivido al Clásico, pero no ganado. Antes del partido, lo hablábamos con Yeimar (Andrade), teníamos esa cuenta pendiente con la gente, porque mas allá de haber conseguido muchas cosas nos faltaba ganar un Clásico".

Sobre la participación de Unión en la Copa Sudamericana y el rival que enfrentó expresó: "No tengo bronca, porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, quizás no estuvimos a la altura porque nos faltaron detalles. Hemos competido, creo yo, con el mejor equipo de la Copa Sudamericana, fuimos al único equipo al que lo eliminó por penales, al resto los eliminó directamente. Fuimos uno de los pocos que le ganó y creo que le ganamos con autoridad. No es bronca, hay que aprender para que en la próxima copa podamos sortear la primera fase. Los dos que llegaron son justos finalistas, por algo están ahí".

Consultado si con el triunfo en el Clásico habían salvado el año respondió: "No creo que con este triunfo hayamos salvado el año. Fue un mimo y un regalo para la gente porque sentíamos que pedían a gritos ganar este partido. No podemos decir que salvamos el año, porque si vos querés lograr cosas importantes tenés que dejarlo atrás y focalizarnos en nuestro objetivo, que es ingresar a la Copa Libertadores y asegurarle al club, como mínimo, seis partidos a nivel internacional".

Por último habló sobre las idas y vueltas respecto a su permanencia en el club, ya que en su momento se había anunciado que no seguiría. "Fue raro. Cuando terminó la temporada yo tenía la renovación acordada. Me fui de vacaciones y salió el comunicado del club que no iba a seguir, pero 15 días después desde el club se comunicaron con mi representante para volver a retomar las negociaciones y mucho no tuvimos que hablar. Yo siempre manifesté mis ganas de seguir en Unión, porque estaba contento con lo que el club me estaba ofreciendo como jugador".