Carabajal: "Unión tiene un plantel con hambre de gloria"

Gabriel Carabajal atendió a los medios en la previa de la visita de Unión a Bahía, y comenzó diciendo: "Estamos bien, venimos de un triunfo muy importante ante Arsenal. Pero estamos pasando por un momento que podemos disfrutar muy poco porque es poco el tiempo que tenemos entre partido y partido. Luego de la victoria ante Arsenal ya estábamos enfocados en el partido del martes. Es muy importante lo que viene para todos por lo cual esperemos llegar en buena forma".

"Plantearemos el partido como lo hicimos hasta ahora, atacando, para adelante, a eso no lo vamos a negociar. Pero se irán dando circunstancias que tendremos que ir resolviendo con el correr de los minutos. El hecho de no conocernos nos llevará a hacer el análisis del rival en el campo de juego, tendremos que ver sus defectos y tener los cuidados necesarios cuando nos ataquen", agregó Gabriel Carabajal sobre Bahía, rival de Unión este martes en Brasil.

En cuanto al conocimiento de Bahía, Gabriel Carbajal afirmó: "El hecho de haber jugado ante Arsenal no te da tiempo a analizar al próximo rival, por lo cual preferimos trabajar en lo nuestro. Seguramente que antes del partido veremos algo del rival, pero nos enfocamos en Unión".

Posteriormente, a Gabriel Carabajal se le preguntó por su condición física, tras haberse perdido algunos partidos con Unión, y contó: "Se viene una seguidilla importante. En la pretemporada tuve una molestia en el aductor, pero pude seguir trabajando, desde la parte física, fue un músculo que dejó seguir trabajando. Me parece que si uno no está bien físicamente es más complicado mostrar un buen nivel futbolístico, va de la mano. Me siento bien, el cuerpo técnico me llevaron de a poco, sumando cada vez más minutos. En lo personal me siento pleno".

En cuanto a si nota diferencia entre los rivales de Unión en la Sudamericana y en el torneo local, y Carabajal dijo: "Son diferentes, creo que el hecho de no conocernos, más allá de ver algunos videos para analizarlos en ataque y defensa, y pelota parada, pero en el campo de juego cambia mucho. En el torneo local el rival ya te conoce, nos conocemos entre todos los jugadores. Desde ese punto de vista hace que las dos competencias sean distintas".

Más adelante se le preguntó cómo juegan la cantidad de casos de Covid-19 en el plantel de Unión y Gabriel Carabajal afirmó: "Tratamos que no nos influya, es una situación compleja, es difícil hablar del tema sin conocimientos. Es complicado llevar los entrenamientos y los partidos sabiendo que te puede tocar contagiarte, es algo de suerte. Capaz que vamos a un súper a comprar y sin querer te contagiás. Quizás el que más se cuida se contagia. Tratamos de llevarlo de la mejor manera, tratamos de acompañar a los compañeros que dieron positivo, y en el club nos manejamos con todo el protocolo necesario para que los contagios disminuyan, ojalá que no nos pase más".

Gabriel Carabajal.jpg Gabriel Carabajal no jugó ante Arsenal y será una de las grandes esperanzas de Unión en Bahía por la Sudamericana.

Volviendo a lo futbolístico, sobre el esquema nuevo que propone Azconzábal, Gabriel Carabajal dijo: "Era un puesto que hacía mucho no jugaba, lo estaba haciendo por derecha o izquierda, más allá que también tengo alguna responsabilidad en la marca. El Vasco me da la posibilidad de buscar los espacios para lastimar al rival. Me siento bien, el nivel que demostré en estos partidos es por la posición que estoy ocupando".

"El hecho de que todos estamos a disposición para jugar, al que le toca sabe lo que tiene que hacer. Eso es muy sano para la competencia diaria que necesitamos para el plantel. Sabemos que no se puede ceder en nada, que hay que entrenar al 100, ya que el compañero que está al lado puede rendir de la misma manera que uno. Es un orgullo que todos tenemos que sabemos que somos un plantel, donde estamos corriendo una carrera para estar el fin de semana. Ante Arsenal rotamos casi todos, y todos lo hicieron de la mejor manera, sacamos buenos resultados, el trabajo se hizo muy bien. Es una alegría enorme tener el plantel con esa entrega ya que día a día nos ayudamos a crecer", agregó Gabriel Carabajal sobre el plantel que se está armando en Unión.

En cuanto al objetivo de Unión, Gabriel Carabajal reconoció: "Seguir creciendo, hace poco que este cuerpo técnico llegó, el cambio se notó, es otra idea. El tener prácticamente dos equipos es sumamente importante, jugando en dos competencias es muy necesario tenerlos. Estamos jugando cinco o seis partidos en 15 días, es mucho, se siente el cansancio. Tenemos que sacarle provecho a este cuerpo técnico que tiene muchas ganas de trabajar y enseñarnos día a día. Nos enfocaremos en tratar de aprender y seguir creciendo, y que los chicos puedan demostrar. Es un plantel que tiene hambre de gloria".

"La gente sabe lo que nosotros sentimos, y lo que tratamos de hacer dentro de una cancha. Nosotros salimos a ganar, que se queden tranquilos. Siempre estamos buscando el resultado positivo, con un funcionamiento, que es algo muy nuestro. Siempre queremos darle una alegría a la gente, sobre todo en este momento de pandemia. Ojalá que podamos llenarlos de alegrías", cerró Gabriel Carabajal, quien será titular este martes en Unión frente a Bahía, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.