Cómo será la "trampa táctica" de Unión para sorprender a River en Mendoza

Leo Madelón, DT de Unión, dejó abierta la posibilidad de un movimiento inesperado en la previa del cruce por Copa Argentina ante River. ¿De qué se trata?

26 de agosto 2025 · 10:50hs
Leonardo Madelón no esquivó el tema en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 frente a Huracán. Consultado sobre cómo imagina el planteo para enfrentar a River, este jueves a las 21.15 en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina, el DT de Unión habló de “la trampa táctica”, un concepto que dejó latente la posibilidad de introducir variantes en la formación.

Madelón, con la mira en el rival

“River tiene un plantelazo, pero nosotros también tenemos buenos jugadores. Es hacer lo nuestro y ver la mejor estrategia tratando de sacar ventaja en los aspectos que se pueda. Son los partidos que nos gustan. Nos recuerda lo que pasó hace ocho años. Llegamos bien y después esto es fútbol. Ojalá podamos marcar un inicio nuevo en Copa Argentina”, expresó Madelón.

LEER MÁS: Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

El entrenador, que en tono de broma sostuvo que la idea era “secuestrar a Colidio”, dejó entrever que más allá de repetir el once que viene de empatar con el Globo, podría haber un ajuste en función del rival.

Ese movimiento pasaría por reforzar el sector defensivo con el ingreso de Claudio Corvalán, a quien elogió tras el último partido al remarcar que estaba “recuperado” de un bajón en su nivel.

La inclusión del experimentado defensor en el lateral izquierdo desplazaría a Mateo Del Blanco hacia el mediocampo, liberando más a Franco Fragapane para la creación. En consecuencia, uno de los delanteros —Marcelo Estigarribia o Cristian Tarragona— podría dejar su lugar, apostando a un esquema más equilibrado y con mayor solidez en la marca.

Claudio Corvalán.jpg

Es que en el partido ante Huracán, Del Blanco sufrió horrores con Juan Bisanz, mientras que el aporte de Fragapane en el retroceso fue muy pobre. De esta manera, sería uno de los sectores donde Madelón pretende solidificar de cara al partido ante River.

No es muy común que Madelón pare a su equipo con una línea de cinco defensores, pero en esta "trampa táctica" no sería descabellado que se incline por hacerlo, o bien reforzar el medio, para dejar un solo punta y atacar por los costados con Fragapane y Julián Palacios.

La importancia de la Copa Argentina para Madelón

Madelón subrayó también la importancia del certamen: “Estamos saliendo de la zona baja, pero la Copa Argentina es sumamente importante. Te da cosas lindas. La defiendo siempre. Es reimportante y por eso siempre queremos estar adentro”.

LEER MÁS: Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

La historia le da un condimento especial a este cruce: en 2016, en Mar del Plata, River eliminó a Unión en los cuartos de final con un contundente 3-0. Esta vez, en Mendoza, volverán a encontrarse dos viejos conocidos en los bancos: Leonardo Madelón y Marcelo Gallardo, en una nueva pulseada táctica que promete ser apasionante.

Unión viaja con ilusión, consciente de que el desafío es mayúsculo, pero confiado en que la “trampa táctica” que prepara Madelón pueda inclinar la balanza en una noche copera que invita a soñar.

