Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la 7ª fecha del Torneo Clausura, con Unión pisando Avellaneda para enfrentar a Racing

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 19:10hs
Unión volverá a Avellaneda el próximo domingo 31 de agosto, para visitar a Racing, desde las 21.15, por la 7ª fecha del Torneo Clausura.

La Liga Profesional designó a Nazareno Arasa como juez de dicho compromiso. Estará acompañado por Pablo Gualtieri y Gisella Bosco. El cuarto árbitro será Marcelo Sanz. Asimismo, Álvaro Carranza estará en el VAR, y Joaquín Gil como AVAR.

Fecha 7 - Torneo Clausura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: José Carreras

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita

