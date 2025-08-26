Unión volverá a Avellaneda el próximo domingo 31 de agosto, para visitar a Racing, desde las 21.15, por la 7ª fecha del Torneo Clausura.
Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda
La Liga Profesional confirmó las autoridades para la 7ª fecha del Torneo Clausura, con Unión pisando Avellaneda para enfrentar a Racing
Por Ovación
La Liga Profesional designó a Nazareno Arasa como juez de dicho compromiso. Estará acompañado por Pablo Gualtieri y Gisella Bosco. El cuarto árbitro será Marcelo Sanz. Asimismo, Álvaro Carranza estará en el VAR, y Joaquín Gil como AVAR.
Fecha 7 - Torneo Clausura
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 1 de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura
19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita