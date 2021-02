Cautela en Unión ante los rumores de la venta de Troyansky

"Que sí, que no… El interés de Talleres fue permanente en los últimos mercados de pases, pero siempre hubo diferencia en los números y Unión no lo quería soltar si no le igualaban la cifra que exigía por el jugador. Finalmente hubo acuerdo y Franco Troyansky, formado en las divisiones menores de Olimpo, se convirtió en el segundo refuerzo de la T para la Copa de la Liga que arrancará el próximo viernes", apunta el portal La Nueva, donde además se vaticina que está pronto a realizarse la revisión médica.

compra.jpg En Córdoba confirman que Franco Troyansky jugará en Talleres; mientras que en Unión aún no lo dan cerrado

Una información que se toma con cautela en Santa Fe, ya que la cosa no sería tan así. Que si bien es cierto que las negociaciones están. Aún no habría un veredicto final. Trascendió que la última propuesta llega al 1.500.000 dólares por el 70% del pase (el Tate estaba pidiendo ese monto por el 50%), pero aún no hay algo oficial.

Las próximas horas serán cruciales en este sentido, ya que el comienzo de la Copa de Liga Profesional está cerca de comenzar y el apuro lógicamente aumenta, amén que el libro de pases cerrará en Argentina el jueves 18 de febrero. Por precaución, Pocho no formó parte de los amistosos ante Patronato, sabiendo que es inminente la transferencia.

Franco Troyansky entiende que ir a Talleres es un paso adelante en su carrera y que ya terminó un ciclo en Unión, que posee la totalidad de la ficha tras comprar lo que faltaba a Olimpo. Tiene predisposición de negociarlo, aunque esto no quiere decir que lo regalará.

Mientras en Córdoba ya anuncian que será presentado en Talleres, en Unión impera la cautela.