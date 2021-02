Pittón: "Necesitaba volver a Unión para sentirme importante"

En el inicio reconoció que "el club se interesó en mí y yo necesitaba del club para realimentarme, tener la posibilidad de volver a jugar y sentirme importante dentro de la cancha, hablé con el técnico y gente del club, me pidieron que venga y me interesó desde un principio, no lo dudé. Hablé con mi representante y me puse a disposición del grupo porque el fin de semana que viene arranca el torneo".

Más adelante sostuvo que "me hablaron dirigentes, el manager, con la intención del técnico y el deseo de que yo pueda volver a la institución y desde un principio todo me interesó. Después analicé distintas situaciones personales que se dieron para que nuevamente esté en Unión. Hoy estoy más maduro, en algunas situaciones y tengo más cosas para aportar desde la experiencia. Quiero dar una mejor versión de mí".

Respecto a su posición en la cancha, resaltó que "con el técnico hablamos y me comentó que me ve en varias posiciones del campo, me reencontré con varios excompañeros y chicos nuevos, algunos estaban en Reserva, mi paso por San Lorenzo y Vélez en lo personal fue súper positivo, aprendí de situaciones que uno quiere hacerlo jugando. Me ayudaron para crecer, solucionar ahora diferentes situaciones con paciencia en un futuro, poder mejorarlo y tenerlo como experiencia".

En otro tramo de la charla, Mauro Pittón expresó que "voy a tratar de plasmar todo el aprendizaje, ponerlo dentro de la cancha, es lo que más quiero y deseo. Estoy necesitando eso, lo tomo como un paso para volver a ser yo mismo, el que ayudaba al equipo, estoy para ayudar y que el equipo y el club sigan creciendo".

Más allá de la distancia, el mediocampista reafirmó que "a Unión lo seguía siempre y lo miraba cuando no jugaba, me interesó venir por la idea que plasmaba dentro de la cancha, por momentos se le dieron los resultados y por otros no, lo principal es tener la idea y a partir de todo se hace mucho más fácil, lo puedo hacer como volante interno siendo ofensivo, me gusta soltarme en ataque, si hay que hacerlo como contención no tengo problemas".

Cuando lo consultaron sobre los entrenadores que tuvo en sus procesos con San Lorenzo y Vélez, el canterano admitió que "cada técnico tiene su idea, diferentes movimientos y maneras de jugar, entonces según lo que el técnico que vea se necesite lo iré incorporando con conocimientos, con planteos tácticos y futbolísticos, creo que cada uno tiene su manera de jugar, estamos para adaptarnos y aportar desde donde me toque".

En la parte final, dio su opinión en relación al suicidio de Morro García y no dudó en añadir que "es un tema delicado para opinar mucho en este caso, no tendría que haber sucedido para que salga a la luz que un jugador de fútbol necesita más contención emocional. Le suceden cosas, detrás de cualquiera hay una persona como cualquiera, me pasó a mí por momentos de estar mal emocionalmente, bajoneado. Uno tiene que seguir adelante, pero es para trabajar en los clubes desde Primera División hasta la última categoría".