Unión ofrece poco, no aparecen clubes y Corvalán está atrapado en la indefinición

Claudio Corvalán no logra acordar su rescisión en Unión y, ahora que se cayó la chance de ir a Quilmes, el escenario se vuelve más complicado

El futuro de Claudio Corvalán vuelve a quedar envuelto en un escenario de incertidumbre y, con el correr de los días, crecen las chances de que continúe en Unión , más por descarte que por planificación. La falta de acuerdo para rescindir el contrato y la ausencia de ofertas para una salida empiezan a inclinar la balanza.

El defensor tiene vínculo hasta diciembre, pero hasta el momento las partes no lograron acercar posiciones. La situación es compleja tanto en lo económico como en lo deportivo, ya que Unión pretende aliviar su masa salarial y el jugador no está dispuesto a resignar más de lo que considera razonable.

Hace algunas semanas, el panorama parecía encaminarse cuando Quilmes mostró interés. En ese contexto, Corvalán estaba dispuesto a ceder, aunque no en la magnitud que pretendía la dirigencia rojiblanca, que por lo que supo UNO Santa Fe, solo ofreció pagarle dos sueldos más. La negociación no prosperó y esa opción terminó diluyéndose, dejando al zaguero nuevamente sin alternativas.

Claudio Corvalán Prensa Unión

Corvalán, sin lugar ni ofertas para salir de Unión

Hoy el escenario es todavía más espinoso. No hay propuestas sobre la mesa y el propio jugador no quiere salir sin algo firme, mucho menos resignando un salario importante. Esa combinación de factores estancó cualquier avance y mantiene la situación en un punto muerto.

Mientras tanto, Corvalán se entrena de manera diferenciada, a la espera de que aparezca algún club que pueda destrabar su salida. Sin embargo, con el paso del tiempo y el mercado cada vez más estrecho, la posibilidad de que el defensor continúe en Unión gana fuerza, aunque lejos del ideal para cualquiera de las partes.

Por ahora, el caso sigue abierto, con un desenlace incierto y un presente que refleja una negociación trabada, donde nadie parece dispuesto —o en condiciones— de dar el paso decisivo.