Madelón analiza una nueva fórmula por izquierda en Unión

Leonardo Madelón analiza alternativas y sigue con las pruebas en Casa Unión, de cara al partido ante Lanús. ¿Se arma una nueva sociedad de juego?

26 de enero 2026 · 12:54hs
Unión transita la semana de trabajo con la cabeza puesta en el duelo del jueves ante Lanús, pero también con la necesidad de encontrar sociedades que le den mayor fluidez al juego. En ese contexto, Leonardo Madelón comenzó a darle forma a una alternativa que puede marcar un cambio importante: una nueva conexión por el sector izquierdo con Bruno Pittón y Mateo Del Blanco como protagonistas.

El empate sin goles frente a Platense dejó poco para rescatar en lo colectivo, aunque sobre el cierre apareció una acción que encendió una luz. Pittón, con su habitual proyección, se asoció con Del Blanco y de esa maniobra nació la jugada más clara del partido, que terminó con el remate fallido de Nicolás Palavecino. Ese entendimiento, breve pero prometedor, abrió la puerta a una idea que ahora se trabaja con mayor énfasis.

Del fondo hacia adelante en Unión

La intención del entrenador es clara: retrasar a Pittón al lateral para aprovechar su recorrido y su criterio con la pelota, y adelantar a Del Blanco a una posición más ofensiva. De esta manera, el ex volante tendría menos obligaciones en la marca y más libertad para encarar, desequilibrar y pisar el área rival.

Bruno Pittón ingresó de muy buena manera en el segundo tiempo del empate de Unión ante Platense y pide pista.

Bruno Pittón ingresó de muy buena manera en el segundo tiempo del empate de Unión ante Platense y pide pista.

Madelón considera que Del Blanco puede rendir mejor algunos metros más arriba, en un rol donde su cambio de ritmo y su uno contra uno pesen más que su retroceso defensivo. A su vez, la presencia de Pittón detrás le daría respaldo y una salida clara por ese carril, algo que Unión no logró sostener con regularidad en el debut.

Una sociedad en construcción en Unión

No se trata solo de un ajuste posicional, sino de construir una sociedad con mecanismos aceitados: desdoblamientos, paredes cortas y llegadas por sorpresa. Pittón ya fue muy valorado por el DT tras su regreso, al punto de considerarlo “un refuerzo” puertas adentro, y ahora podría transformarse en una pieza clave para equilibrar el equipo.

No es descabellado que Mateo Del Blanco salte desde la defensa al mediocampo de Unión para armar una sociedad con Bruno Pittón.

No es descabellado que Mateo Del Blanco salte desde la defensa al mediocampo de Unión para armar una sociedad con Bruno Pittón.

Del Blanco, por su parte, aparece como una apuesta para darle mayor profundidad a un sector donde Unión viene buscando soluciones desde hace tiempo. La idea es que ambos se potencien y generen superioridad numérica, algo vital ante un rival como Lanús, que suele ser intenso por las bandas.

Lo que viene

Con entrenamientos todavía por delante, Madelón definirá si esta variante se traslada al once inicial. Lo cierto es que la dupla Pittón–Del Blanco empieza a ganar terreno como una de las principales novedades tácticas en la previa del viaje a Buenos Aires.

Unión necesita respuestas futbolísticas y el DT parece haber encontrado, al menos en los papeles, una sociedad que puede darle aire fresco al andamiaje ofensivo. El jueves será la primera gran prueba para saber si esa conexión por izquierda pasa de promesa a realidad.

