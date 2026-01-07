Mateo Del Blanco: "Tengo la cabeza en Unión y voy a dejar todo hasta el último día"

Mateo Del Blanco habló tras la pretemporada de Unión, se refirió a los rumores que lo vinculan con Talleres y River, y marcó los desafíos futbolísticos en 2026.

A pocos días del inicio formal de la competencia, Unión transita una pretemporada intensa, con cargas físicas elevadas y trabajos en espacios reducidos. En ese escenario, Mateo Del Blanco , lateral izquierdo y uno de los puntos más altos del equipo en 2025, tomó la palabra tras el entrenamiento y dejó definiciones que reflejan compromiso, madurez y sentido de pertenencia.

“ Está siendo una pretemporada bastante intensa. Vamos cinco días recién, pero creo que de esta manera vamos a llegar muy bien al comienzo del torneo ”, expresó Del Blanco, destacando el ritmo de trabajo que impone el cuerpo técnico desde el primer día.

Rumores: Talleres, River y una postura clara

El buen rendimiento sostenido durante la última temporada posicionó a Del Blanco en el radar de clubes importantes. Su nombre fue vinculado tanto a Talleres de Córdoba como a River, pero el futbolista eligió no correrse del eje principal.

“Se ha hablado bastante de varios clubes, pero yo estoy con la cabeza acá en Unión”, afirmó con contundencia, dejando en claro dónde está hoy su foco deportivo.

Con serenidad, explicó cómo se maneja ese escenario fuera del vestuario: “El tema de ofertas y sondeos lo manejan mi representante y el club. Yo trato de enfocarme en entrenar y en el día a día”, agregó, mostrando una postura profesional frente al ruido del mercado.

Un mercado lento y un contexto complejo

Del Blanco también analizó el escenario general del fútbol argentino, atravesado por restricciones económicas. “Creo que está siendo un mercado de pases bastante lento. Todos los clubes están pasando por una situación económica difícil”, señaló, entendiendo que ese contexto condiciona decisiones y tiempos.

Aun así, remarcó que la ansiedad no es un problema para él: “Yo la manejo bastante bien. Capaz mi familia es un poco más ansiosa, pero hay que esperar y ver qué pasa en el futuro”, dijo con naturalidad.

Pertenencia, identidad y compromiso con Unión

Más allá de cualquier posibilidad, Del Blanco reforzó su vínculo emocional con el club que lo formó: “Unión es el club que me dio todo, que me formó como profesional. Yo acá, hasta el último momento, voy a dejar todo”.

Ese compromiso se apoya en lo construido durante el último año. “Creo que hicimos un gran segundo semestre grupalmente. Lo más importante es que al grupo le fue bien y eso es lo que tenemos que repetir”, subrayó, priorizando el funcionamiento colectivo por encima de lo individual.

Al analizar su crecimiento, el lateral identificó un cambio clave: “Antes estaba muy ansioso. Con el correr de los partidos me fui calmando y eso me ayudó a mejorar día a día”. En esa línea, valoró la continuidad: “La confianza es primordial para un jugador”, remarcó.

Desde lo futbolístico, entiende que siempre hay margen para crecer: “Siempre hay cosas para mejorar. Con trabajo y humildad se puede llegar lejos”, sostuvo, con un discurso alineado a la exigencia del alto rendimiento.

El análisis final de Mateo del Blanco

Pensando en el próximo torneo, Del Blanco no esquivó la autocrítica: “El torneo pasado fuimos bastante regulares, pero nos quedó la sensación de que como locales pudimos haber dado un poco más”. Aun así, el mensaje final fue de ambición y entusiasmo competitivo. “Qué más lindo que jugar al fútbol cada dos o tres días”, lanzó, dejando en claro que el plantel está preparado para la intensidad del calendario.