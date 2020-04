En Unión lo único que se habla de quién será el próximo técnico. Más que nada, porque la pandemia del coronavirus deparó en una cuarentena que, indefectiblemente, frenó el fútbol. Esto le permitió a la dirigencia tomarse un tiempo más encontrar al reemplazante de Leonardo Madelón, que desde todo punto de vista no asoma como sencillo. Días atrás UNO Santa Fe anticipó que uno de los apuntados es Sergio Rondina, pero el presidente Luis Spahn habló también muy bien de un conocido de la casa: Claudio Gugnali.

"Me genera pensar que tanto no me equivoqué en su momento. Que el respeto y cariño es mutuo por el club. Me pasa siempre que voy a un lugar y me encuentro con un tatengue. Siempre reconocí mis ganas de volver. Esto es así más allá de que hace varios años que me fui y me pasaron muchas cosas en el medio. Pero Unión está en una parte de mi corazón", reconoció Claudio Gugnanli en diálogo con LT10.

Gugnali1 Claudio Gugnali asoma también como candidato a nuevo técnico de Unión.

La última experiencia como técnico de Claudio Gugnali, de 60 años, justamente fue en Santa Fe en 2008, llevando al equipo a la promoción por un ascenso a Primera ante Gimnasia (Jujuy). Por esas cosas del destino no pudo ser factible tras empatar 1-1 en el 15 de Abril y caer 1-0 en la Tacita de Plata por 1-0 . Después, se sumó como colaborador de Alejandro Sabella con varios réditos en Estudiantes y el arribo de la final del Mundial de Brasil 2014 con la Selección Argentina.

Después de todo eso, no volvió a tener rodaje como conductor y siempre que Unión precisa de alguien su nombre aflora. Tiene ganas, pero sería cuestión de ver cómo se armaría su cuerpo técnico: "Formamos parte del grupo de Alejandro (Sabella), donde pasamos por varios años éxitos en Estudiantes y la buena actuación de la Selección. La gente respetó el proceso y se identificó un montón. Tengo la posibilidad de hablar de Alejandro en todo momento, pero es una persona muy especial y que precisa de espacio. Pero siempre será alguien de consulta permanente. Después, si es viable trabajar juntos con Julian Camino, mejor, sino cada uno seguirá su carrera".

Claudio Gugnali también podría decirse que corre con chances tras las palabras del presidente Luis Spahn días atrás, donde denotó su perfil pese a haber participado de la campaña política para la oposición: "Me pasa que tengo muchos amigos en Santa Fe y me llega todo. Escuché la nota del presidente y tengo que reconocer el respeto que tuvo al hablar de mi. Es de público conocimiento que tuve actitudes diferentes, pero a todos nos une lo mismo, que es el cariño por Unión. Siempre quiero volver a Unión, pero sé que hay prioridades e ideas por delante. Si uno no está dentro de eso debe ser respetuoso, porque el club está primero que todo".

Claudio Gugnali.jpg La última experiencia de Claudio Gugnali como técnico fue en Unión (2008). Archivo UNO Santa Fe

En el final de la entrevista, Claudio Gugnali hizo una reflexión a corazón abierto: "Cuando me fui de Unión sentí que se me venía el mundo abajo por todo lo que se había generado, pero el destino me deparó cruzarme con (Alejandro) Sabella y en cuatro meses salimos campeones de América con Estudiantes y lo que vino con la Selección Argentina. Como que ahí se abrió el camino. Quizás el precio de haberme alejado de la dirección técnica me sacó un poquito de la consideración. Ahora tengo ganas de volver". ¿Será en Unión?