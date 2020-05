¿Cómo formaría Unión luego del 30 de junio?

En Unión toda la atención está puesta en quién será el designado para reemplazar a Leonardo Madelón como entrenador, en un momento de total incertidumbre debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, la renovación de jugadores que fueron claves en la última temporada en el plantel quedó en segundo plano.

Está claro que los dirigentes de Unión no tienen apuro en designar al nuevo entrenador, debido a que no solo que se están ahorrando una cifra importante debido al parate obligado del fútbol, sino también porque el principal apuntado, como lo es Sergio Rondina, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio con Arsenal, que es cuando termina formalmente la temporada.

Al margen de esta cuestión, quien resulte designado para dirigir a Unión tendrá la tarea de armar el nuevo plantel, con lo cual será clave su decisión para que los dirigentes luego analicen los pasos a seguir para renovarles los contratos a aquellos jugadores a los cuales se les termina y que fueron muy importantes en la última temporada.

En cuanto al equipo que le quedaría a Unión luego del 30 de junio y con la incertidumbre sobre el nuevo entrenador, el equipo que le quedaría estaría muy disminuido en cuanto a jerarquía y calidad. Con lo cual se deberá apelar a muchos juveniles del plantel, más allá que seguramente llegarán refuerzos y en buen número.

El arquero debería ser Marcos Peano, quien arrancó la temporada como titular aunque producto de malas actuaciones lo perdió en manos de Sebastián Moyano. La intención de los dirigentes es hacer uso de la opción de compra por el pase del arquero, quien tiene contrato hasta el 30 de junio.

En el lateral derecho de la defensa seguiría Brian Blasi, mientras que por la izquierda quien se pararía sería Claudio Corvalán, quien no pudo terminar jugando como consecuencia de una hernia inguinal. Franco Calderón sería el primer marcador central, mientras que su acompañante de zaga será Jorge Zules Caicedo, Franco Godoy (se recupera de una grave lesión) o Mariano Gómez (debería volver de Ibiza si es que no se hace uso de la opción de compra). También podría darse que ingrese Francisco Gerometta como cuatro y que Blasi pase a la zaga.

Mientras que en la mitad de la cancha también habrá bajas de peso. En relación al equipo que terminó jugando en 2020 con el interinato de Marcelo Mosset, Javier Cabrera arrancaría por derecha, mientras que por izquierda lo haría Gabriel Carabajal. En el centro Sebastián Assis será uno de los sobrevivientes. Emanuel Cecchini sería su acompañante, aunque también podría ser considerado Gastón Comas, que se recupera de una grave lesión de rodilla.

En la delantera, en tanto, Franco Troyanski seguiría siendo pieza titular. Sin embargo, se les vence el contrato a Walter Bou y Nicolás Mazzola, con lo cual el acompañante de Pocho sería Ezequiel Cañete, Mauro Luna Diale o Nicolás Andereggen (vuelve de Alvarado de Mar del Plata)

De esta manera, los 11 que quedarían conformados luego del 30 de junio serían los siguientes: Marcos Peano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jorge Zules Caicedo y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Sebastián Assis, Emanuel Cecchini y Gabriel Carabajal; Franco Troyansky y Ezequiel Cañete.