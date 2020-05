"Rondina no tiene nada que envidiarle a Gallardo"

Desde que se fue Leonardo Madelón de Unión, se mencionaron a muchos entrenadores con chances de sucederlo. Incluso el presidente Luis Spahn y el manager Martín Zuccarelli reconocieron que les ofrecieron más de 50 entrenadores. Pero con el correr de los días quien más fuerza tomó fue Sergio Rondina.

Rondina viene de realizar una gran tarea en Arsenal de Sarandí, a quien ascendió a Primera División, lo afirmó en la máxima categoría del fútbol argentino y estuvo a un punto de clasificarse a la Copa Sudamericana 2021. Sin embargo, lo que más sedujo fue su propuesta futbolística, que cautivó a los amantes del buen juego, lo que despertó el interés de Unión.

Incluso el mismo Spahn manifestó que la idea era darle un salto de calidad al plantel, con una propuesta futbolística más audaz que la que pregonaba Madelón. Sin dudas que el perfil de Rondina encajó perfectamente, sobre todo alentado porque el 30 de junio se le vence el contrato en Arsenal.

Huevo reconoció el interés de Unión, el contacto con su representante Alex Rodríguez, más allá que en varias declaraciones confesó que le dará prioridad a Arsenal, que perderá a gran parte del equipo titular luego del 30 de junio.

Además, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Rondina pretende marcharse de Arsenal, debido a que le deben varios meses de sueldo, los premios por el ascenso, lo que derivó en una tensa relación con el presidente Julio Grondona (h), y el resto de los integrantes de la Comisión Directiva.

Sergio Rondina 1.jpg Sergio Rondina es el máximo candidato a suceder a Madelón como DT de Unión.

Los dirigentes de Unión reconocieron que Rondina es uno de los entrenadores que están en carpeta, de los cuatro o cinco que fueron seleccionados y de donde saldrá el reemplazante de Madelón. Sin embargo, saben que para seducirlo tendrán que ofrecerle un buen contrato y un tentador proyecto futbolístico.

Quien llenó de elogios en las últimas horas a Rondina fue Juan Cruz Kaprof, una de las figuras de Arsenal, a quien también se le termina su contrato con Arsenal. Incluso el delantero se atrevió a compararlo con Marcelo Gallardo, a quien tuvo como DT en sus primeros pasos en River.

"Desde lo futbolístico, Rondina me sorprendió mucho. El Huevo no tiene nada que envidiarle a Gallardo, Holan, Beccacece. Me dice que juegue tranquilo y dice que todo me lo gané yo. En Primera es el mejor técnico que tuve", expresó en una entrevista con Historias de Gol. "Estoy agradecido a Arsenal y al Huevo. Encontré la confianza que estaba buscando y sabía que si tenía continuidad iba a encontrar el nivel. En junio se termina mi contrato y, si no usan la opción de compra del 50%, me quedaría libre. Me están llamando de otros países gracias a Dios y me gustan", añadió.

"Gallardo es una persona muy buena trabajando. Yo era muy chico cuando me dirigió u me quedé con consejos que me decía. Él quiere que juegues siempre como si estuvieras en un partido. Al rival lo presiona todo el tiempo y eso es fundamental", declaró. "River ya era grande cuando yo estaba adentro, y cuando me fui se me hizo más grande porque te fijás cosas que hoy no tenés", agregó.

"A nosotros nos deben mitad del sueldo de marzo y todo abril. Habrá que ver cómo se resuelve todo. Lo sabrán decir los capitanes", manifestó Kaprof sobre su situación y la del plantel de Arsenal, que no escapa a la de Rondina, quien está molesto con esta situación, y que sería la que lo alejaría de dicho club para aceptar el desafío de dirigir a Unión.