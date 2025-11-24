Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez Beligoy como árbitro

Sebastián Martínez Beligoy será el juez del partido de este lunes entre Unión y Gimnasia. Los antecedentes, con un recuerdo fresco en el Bosque.

Este lunes desde las 22, en el estadio 15 de Abril, Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con Sebastián Martínez Beligoy como árbitro principal, acompañado por Juan Mamani e Iván Núñez como asistentes, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto juez. En el VAR estará Ariel Penel, secundado por Sebastián Habib.

El Tatengue tendrá enfrente a un juez con poca participación en partidos del equipo santafesino, aunque con antecedentes contrastantes. Martínez Beligoy dirigió en dos oportunidades a Unión , con una derrota y una victoria , ambas en torneos recientes.

LEER MÁS: Los concentrados en Unión a la espera del partido ante Gimnasia de La Plata

El primer antecedente se remonta a la Liga Profesional 2023/24, cuando Unión cayó 4-1 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 27, en una actuación colectiva para el olvido en el 15 de Abril.

La otra vez fue mucho más favorable para el rojiblanco: el pasado 14 de septiembre, también en este 2025, cuando Unión se impuso por 3-1 ante Gimnasia en La Plata, justamente ante el rival que volverá a enfrentar hoy en una instancia definitoria. Aquella tarde, el Tate ganó con los goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez, mientras que Marcelo Torres había marcado el empate transitorio para el Lobo.

Sebastián Martínez Beligoy y los antecedentes con Gimnasia

Por su parte, Gimnasia fue dirigido por Martínez Beligoy en siete ocasiones, con números equilibrados: ganó 3 partidos, perdió 3 y empató 1. La primera vez que lo tuvo como árbitro fue el 12 de febrero de 2023, en el empate 0-0 frente a Banfield como visitante, mientras que la última correspondió al 11 de octubre de este año, en la derrota por 2-1 ante Talleres en La Plata.

LEER MÁS: Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Con antecedentes repartidos y el recuerdo fresco del triunfo tatengue en el Bosque con él como juez, Unión buscará esta noche extender esa racha positiva en un partido que será mano a mano y podría definirse más allá de los 90 minutos, con la presión y los detalles arbitrales jugando un rol clave.

El 15 de Abril será escenario de un duelo eliminatorio con historia reciente entre los protagonistas y un árbitro que conoce a ambos. Unión intentará que la estadística favorable de su última presentación bajo su control vuelva a repetirse en el momento más oportuno.