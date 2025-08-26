Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pone en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión pone en marcha este martes la venta de entradas para el partido ante River, del jueves, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

26 de agosto 2025
Unión ya tiene todo listo para uno de los partidos más importantes de la temporada: este jueves, desde las 21.15, enfrentará a River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El ganador de este cruce entre Unión y River se medirá en la próxima instancia con Racing, que ya espera en cuartos tras haber dejado en el camino a Deportivo Riestra, a quien goleó por 3-0.

Los hinchas de Unión inician su camino a Mendoza

La organización del certamen confirmó el operativo de expendio de localidades para ambas parcialidades. En el caso de los hinchas tatengues, la venta de entradas se llevará a cabo este martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Los precios establecidos son los siguientes:

  • Menores: $25.000

  • Popular: $35.000

  • Platea: $60.000

Las entradas para los hinchas de River

Por su parte, los simpatizantes de River deberán adquirir sus localidades a través de la plataforma Deportick desde el lunes 25 de agosto, y realizar el canje en Mendoza entre martes y jueves, en distintos puntos del Parque General San Martín y en el propio Malvinas Argentinas. Además, se habilitará la venta presencial de plateas en Mendoza.

Desde la organización remarcaron que no habrá expendio de entradas el día del partido en el estadio, por lo que se recomienda a los hinchas adquirirlas con anticipación.

En tanto, la entrega de tickets para personas con discapacidad se realizará el miércoles 28 de agosto desde las 9 en las boleterías Sur del Malvinas Argentinas. El cupo es limitado y los interesados deberán presentarse con DNI y certificado único de discapacidad (original y copia).

La expectativa en la ciudad de Santa Fe es grande. Unión buscará dar un golpe de escena frente al Millonario y alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina, un torneo que siempre ofrece oportunidades para soñar en grande.

