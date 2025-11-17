El uno por uno de Unión en el empate frente a Belgrano

Unión empató 0-0 con Belgrano redondeando un partido aceptable con algunos buenos rendimientos de mitad de cancha hacia atrás

El uno por uno de Unión en el empate contra Belgrano.

Matías Tagliamonte (6): Sin tanto trabajo, pero sobrio para mantener la valla en cero por cuarto partido consecutivo. Contuvo un par de disparos con seguridad y apenas tuvo una salida en falso. El arquero de Unión es un pilar fundamental en esta campaña.

Emiliano Álvarez (4): Le costó el partido, sin determinación para pasar al ataque y con algunos problemas en la marca. Se durmió en un cierre en el que casi convierte Mavilla. Fue reemplazado en la etapa complementaria.

Maizon Rodríguez (7): Jugó un gran partido, muy seguro y firme en el mano a mano con algunos quites para destacar. Incluso en el inicio del partido casi convierte de cabeza, totalmente consolidado como titular.

Valentín Fascendini (7): Al igual que Rodríguez, se mostró sólido y concentrado. Ganó varios duelos por arriba y por abajo, siendo clave para terminar manteniendo el cero en el arco rojiblanco.

Mateo Del Blanco (5): Mejoró en el segundo tiempo, pero en el primero sufrió con algunas corridas de Lucco por ese sector. De todos modos, está claro que puede jugar mejor.

Julián Palacios (4): Mucho sacrificio, pero escasa claridad en los metros finales. No pudo aprovechar los espacios que dejaba Belgrano y antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo fue reemplazado.

Mauro Pittón (7): La regularidad de siempre, es el equilibrista de la zona media. Corriendo y relevando a todos sus compañeros, es un jugador clave para que Unión disfrute de este presente. Juega sencillo y hace las cosas muy fácil.

Mauricio Martínez (6): Correcto partido, cuando pudo intentó llegar al área rival y casi convierte. Le dio buen destino al balón, jugando por abajo y mostrando que si está enchufado es un jugador muy importante.

Franco Fragapane (4): No termina de aprovechar las oportunidades que le dan. En el primer tiempo no definió bien y su remate fue tapado por Cardozo, se fue molesto por el cambio en los primeros minutos del complemento.

Cristian Tarragona (5): Alternó buenas con malas, fue útil para jugar de espaldas y aguantar el balón, pero no estuvo fino en la definición y por momentos se equivó en algunas resoluciones.

Agustín Colazo (4): Flojo partido, estuvo al borde de la expulsión ya que estando amonestado cometió una infracción que bien pudo valerle la segunda amarilla. Por eso inmediatamente fue reemplazado.

Marcelo Estigarribia (5): Asistió a Díaz en el gol de Unión que el VAR de manera injusta decidió anular. Peleó en ataque con aciertos y errores, pero mostrándose mejor en lo físico.

Nicolás Palavecino (5): Si bien comete errores en el manejo de la pelota, es destacable la movilidad que tiene para mostrarse siempre como opción para asociarse. Rinde más cuando entra en el segundo tiempo que cuando es titular.

Augusto Solari (4): Poco para destacar, en un partido en el que Unión contaba con espacios y ventaja por parte del rival, no estuvo fino para resolver en los metros finales.

Nicolás Paz (-): Pocos minutos en cancha, ingresó para reforzar el juego aéreo, cuando Belgrano cargaba por arriba, se paró a jugar como lateral derecho.

Diego Díaz (-): Había marcado un golazo, dejando en el piso a Cardozo y definiendo de zurda, pero de manera increíble, el VAR anuló la jugada y le impidió el triunfo a Unión.