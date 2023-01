Unión llega al límite de extranjeros y aún busca más refuerzos

Si bien resta que el club lo haga oficial, se espera que llegue el fin de semana a Santa Fe para firmar su contrato como jugador libre hasta diciembre de 2023, tal como lo pudo saber UNO Santa Fe. Que haya rescindido su contrato en Junior fue importante para que el club lo cristalice, resaltando que sería uno de los sueldos más altos del plantel.

El dato que emerge es que, con este arribo, el Rojiblanco completará el cupo de extranjeros, con seis. Vale recordar que luego pueden solo cinco firmar planilla. El tema está en que se buscan más refuerzos (un central y otro punta) y los que suenan en su mayoría son extranjeros. Vale recordar que ya están los uruguayos Santiago Mele, Thiago Vecino y Jairo O'Neil, el paraguayo Junior Marabel y los colombianos Bryan Castrillón y Yeison Gordillo.

JairoO'Neill.jpg ¿Firmará su contrato en Unión el uruguayo Jairo O'Neil?

Acá podría ser clave la situación del uruguayo Jairo O'Neil, que está desde agosto de 2022 entrenando, pero aún no firmó. En realidad tendría un pre-contrato, por lo que no tendría chances de salir para liberar una plaza. Tuvo minutos en algunos de los amistosos, por lo que era considerado por Gustavo Munúa, pero ante este escenario, donde todavía no se pudo completar el plantel, podría cambiar.

Asimismo, Peñarol reclama el pago por derechos de formación por el zurdo, tras quedarse con el pase en su poder a mitad del año pasado. Para alivio de Unión, la Liga Profesional extendió el libro de pases hasta el 2 de febrero, por lo que se pueden encarar negociaciones con otro margen. Otra cuestión que debe resolverse ante el pedido del técnico de sumar más caras nuevas.