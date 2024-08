Coni Cherep, duro contra el presidente de Unión en UNO 106.3

Para después, apuntar: "Lerche al lado de Spahn era un bebé de pecho inexperto, seguramente cometió errores. Acá hablamos de un comerciante que se conoce todo, él mejor que nadie sabía que los ingresos de Chechenia se iban a congelar. Sabía que cualquier fondo que viene de Rusia queda interrumpido en Estados Unidos".

El prestigioso periodista insistió que "Spahn es un tipo malicioso. Hay versiones que indican que esta demora se refiere un negocio que tiene con Munúa. Mientras tanto no dice nada. No habla, esa inhibición es intencional para generar intereses. No podemos decir si es cierto o falso. En cinco meses no se pudo levantar la inhibición. Hubo que votar dos balances incompletos, a causa que si no lo aprobábamos la AFA iba a tomar sanciones".

La angustia de los hinchas de Unión

Cherep también refrendó que "yo no tengo intereses políticos en Unión, en algún momento me acerqué a la Agrupación de Marcelo Martín. Mi objetivo es que Unión sea campeón, el Kily se queda porque va ganando. Si decide irse tendrá toda la razón del mundo. Se juega su prestigio ante tantas cosas oscuras. Nos hicieron pagar $10.000 contra River, no se había pagado el operativo con Central, no se pueden comprar jugadores. Estoy convencido que el técnico es víctima de un mitómano. Estoy angustiado porque pasan cosas importantes en el país, en el mundo. Acá hay 20 palos verdes que no se sabe donde fueron".

En otro tramo de la charla dijo que "no tengo relación personal con Spahn, apenas soy un socio que pago mi platea, que aporto cuando el club pide. Como miles estamos indignados porque no hay elementos que justifiquen esta doble sensación. Un equipo que entusiasma y un presidente que parece busca que renuncie. Es un autoritario, cree que el club es una fábrica de él. La personalidad y ambición de Kily superó ampliamente a Sphan, propia de un mediocre, al que solo le interesan los billetes. No será recordado como un buen presidente, se irá más temprano que tarde, por las buenas o por las malas".

Antes de su despedida, añadió: "Si no nos juntamos un grupo de socios en una fiscalía, ni Martín ni Simonutti salieron a pedir explicaciones. Todos dicen lo bien que nos va, no es momento. Esa falta de grandeza de reclamo por ir al hueso, es lo que en definitiva no nos merecemos los tatengues".