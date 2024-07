Corvalán: "A Unión no le sobra nada, necesitamos sumar gente al plantel"

Claudio Corvalán comenzó analizando el empate de Unión ante Estudiantes, y dijo que "no sé si enojado, pero nos vamos con una sensación que no fue bueno nuestro segundo tiempo, ellos crearon situaciones con centros. La mentalidad de querer ir por más está bueno, de no conformarse con el cero a cero. Nos plantamos y estuvimos a la altura, es para reafirmar la idea y que estamos haciendo las cosas bien, más allá de los resultados vamos por el camino correcto".

Un punto que no conforma a Corvalán

Sobre su jugada de gol que tuvo en el primer tiempo, el capitán de Unión dijo: "Fue una jugada rápida, anticipé pero el arquero estuvo bien".

"Hablar del mercado de pases... ya estamos acostumbrados, pasa seguido. Trato de aislarme, para eso están los dirigentes y el técnico, yo me tengo que dedicar a jugar, y a hacer mi trabajo. Sí soy consciente de que faltan jugadores", destacó Claudio Corvalán sobre el mercado de pases de Unión.

Unión Estudiantes.jpg Prensa Estudiantes

Y Claudio Corvalán dijo: "Falta mucho, pero estamos bien, podemos jugar bien o mal, pero el equipo da todo. No estamos conformes con lo que tenemos y queremos ir por más. Esa mentalidad que queremos ser un equipo ganador y protagonistas, ir para adelante, con lo que tenemos, jugarle de igual a igual a cualquiera, no somos más ni menos que nadie. Tenemos que jugar y estar a la altura, estamos en un buen momento, vienen a buscar jugadores a Unión, se nos fueron dos jugadores, en el otro mercado de pases se fue Kevin (Zenón) a Boca. Eso habla bien del trabajo que estamos haciendo, de la línea que nos baja el técnico. Hace un año que está, baja una idea, somos un equipo combativo".

Corvalán tiró la pelota afuera

"La realidad es que no nos sobra nada, si te relajás te pasan por arriba. Tenemos que ir con esa mentalidad, de ir a luchar con nuestras armas a cualquier lugar, ser protagonistas, y jugar al fútbol, seguir la línea que nos baja Kily, de la tranquilidad y la intensidad", agregó Claudio Corvalán.

Cuando se lo consultó nuevamente sobre el mercado de pases de Unión, Mugre Corvalán afirmó: "Necesitamos sumar gente al plantel, se nos fue gente muy importante, solo llegó José (Vanetta). Los dirigentes están trabajando para que lleguen más jugadores, solo me voy a reservar para pensar en el equipo, nosotros tenemos que jugar al fútbol, y ellos tienen que tratar de traer refuerzos, que el plantel esté al día, como lo estamos. Ellos tienen que encargarse de hacer lo suyo".

En el final, se lo consultó sobre su continuidad en Unión luego de diciembre, y Corvalán destacó: "No hablé nada, estoy enfocado en jugar los partidos hasta el final, luego se verá. Estoy en una edad donde no sé si me vendrán a buscar, aunque el fútbol es muy dinámico. Si Dios quiere seguiré en Unión, y sino buscaré otro camino".