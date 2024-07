Kily González, a fondo: "Desde que llegué a Unión vivo lo mismo con las inhibiciones"

Kily González se refirió al empate, valoró la producción de Unión ante un rival calificado, pero también se refirió al mercado de pases, se quejó de las inhibiciones en FIFA, y reveló que están avanzadas las gestiones para repatriar a Franco Fragapane, hoy en la MLS de Estados Unidos.

La visión de Kily González por el empate de Unión

Cristian González, comenzó analizando el empate de Unión ante Estudiantes, y dijo que "mantuvimos el arco en cero, contra el último campeón de la Copa Argentina, no nos generó situaciones clarísimas, solo centros al área o pelotazos al área, las más claras fueron las nuestras, cuatro o cinco situaciones. Somos un equipo que interpreta de qué manera tiene que jugar, a veces sufrimos, a veces se juega mejor. Lo importante era no perder, arrancar este nuevo proceso de campeonato sumando, estamos en una zona buena, hay que seguir.

Y Cristian González, sobre el empate de Unión, dijo que "nuestra intención fue ir a buscarlos, pero Estudiantes tiene un estilo de juego muy claro, nos intentó someter, más allá que no nos generó situaciones claras, nos obligó a jugar a la contra, si estábamos finos lo hubiésemos definido".

El particular análisis de Kily González sobre el mercado de pases de Unión

Y más adelante, sobre le mercado de pases, Cristian González agregó: "Ya manifesté a los dirigentes lo que pretendía, veremos cómo sigue. Se me fueron dos jugadores titulares y necesitamos reforzarnos, estoy convencido que es así. No estoy contento, porque dije que el mejor refuerzo hubiese sido que mantengamos el equipo y no fue así, los dirigentes lo saben, deberán hacer algún esfuerzo para traer a algún jugador. Se lo manifesté al presidente y a los dirigentes, hay otras cuestiones donde no puedo entrar, yo analizo las necesidades futbolística y la necesidad de la gente de que podamos competir. Hablé con los dirigentes y les transmití que necesitamos jugadores, en eso estamos".

Unión Estudiantes.jpg Prensa Estudiantes

Luego, se le preguntó por los rendimientos de Lautaro Vargas y Simón Rivero, y dijo: "Hoy el mercado argentino está complicado todo, Estudiantes vendió a varios jugadores, y se le hizo difícil contratar a jugadores, a excepción de Boca y River. Pero el resto no me importa, yo quiero que lleguen jugadores a Unión. Como cabeza del fútbol voy a exigir que vengan jugadores. No sé si se notó las ausencias, estuvieron a la altura. Lleva seguramente un proceso, pero para mí estuvieron bien los dos".

"En el fútbol está todo inventado, la cuestión es la forma o el manejo con los chicos, me gusta trabajar con los chicos, me gusta trabajar con todos de la misma manera, porque necesitamos de todos. El plantel es corto, son chicos, no solo Rivero y Vargas. Se fueron jugadores y tuvimos que apostar por gente que no venía jugando y estuvo a la altura. Tengo un gran compromiso tanto de parte nuestra como de ellos para con nosotros. Siempre intentan vaciarse, pueden jugar bien o mal pero la entrega no va a faltar nunca, eso se consigue en el día a día, en hacerlos sentir importantes a todos. Volvió Tati Gerometta y cumplió, al igual que Enzo (Roldán). Eso me deja tranquilo, pero somos conscientes que neceistamos esos jugadores que nos jerarquicen el plantel. No estoy contento ni mucho menos, quiero que el club lo haga, hay una ilusión, la gente quiere un equipo competitivo, y quiero que vengan lo más rápido posible", agregó sobre la llegada de refuerzos que pretende para Unión.

Se le siguió insistiendo con el mercado de pases y sobre lo que se busca, y Cristian González dijo: "Estamos atentos a todo lo que pueda surgir, pero está complicado, no podemos pelear como país con la moneda, es entendible y respetable, tenemos jugadores en vista que nos pueden jerarquizar el plantel, para hacerlo más competitivo. Me encargaré de insistir, los dirigentes saben que no estoy contento, lo digo porque se los dije a ellos, pero siempre por el bien de Unión. Soy realista, necesitamos que vengan jugadores, mi decisión desde lo deportivo está planteada, veremos cómo sigue la historia".

Y Kily González fue subiendo temperatura...

"A nivel de jugadores hay opciones que están dando vuelta, tengo fe que se van a hacer, tengo contacto directo. Priorizo el plano deportivo para mejorar al plantel, luego el club analizará, pero voy a exigir, sino peco de decir lo que alguna vez dije. Se me fueron dos jugadores, por lo cual quiero mínimamente dos jugadores, para potenciar y mantener el nivel que tenemos en este campeonato, a veces hay que invertir y hacer un esfuerzo. Tengo puesta la camiseta de Unión, pero sé que si pierdo tres partidos me tengo que ir. Pongo la cara, tengo una relación particular con Luis Spahn, intercambiamos opiniones, a veces discutimos, y buscamos mejorar a Unión, si hay que invertir hay que invertir, es para potenciar a la gente joven. En seis meses se vencen ocho contratos, se hicieron esfuerzos para comprar a Pardo, Rocky, se mejoraron contratos, pero es el momento de dar una vuelta de tuerca, para mejorar desde lo deportivo", agregó Cristian González.

LEER MÁS: El uno por uno del empate de Unión ante Estudiantes en La Plata

Cuando se le preguntó por Franco Fragapane y las inhibiciones de Unión, dijo: "No entiendo lo de las inhibiciones, desde que llegué estoy viviendo lo mismo, es muy complicado, lo primero que te dicen los jugadores es que el club está inhibido, no está bueno. Lo digo porque lo saben todos, todo lo que siento lo digo en la cara, no necesito mandarle mensaje al presidente, hablo directamente con él. Me voy de vacaciones, vuelvo y Unión está inhibido. Hay cuestiones que se tienen que solucionar, el jugador desconfía. Esto no viene de ahora, hay que cambiar, esta situación cambia, tengo la camiseta de Unión a morir, la defenderé, lo sabe el presidente, no estoy pidiendo caprichos, uno busca en todos los detalles para que sea beneficioso para el club. Pero necesitamos estar todos juntos y buscarle la vuelta para solucionarlo, más importante que Unión no hay nadie. No no podemos cagar en eso, hay que acomodar esto. Hay que hacer el esfuerzo y hay que acomodar estas situaciones. Y Fragapane nos interesa, estamos hablando, tiene ganas de estar en Unión, eso me seduce, conoce el club, la gente le tiene cariño, compartió vestuario con jugadores del plantel, está todo dado, hay que ajustar todo desde lo económico, así hay varias chances más".