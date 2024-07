Orsini: "El que crea que a Unión le va a ganar fácil se confunde"

Corvalán: "A Unión no le sobra nada, necesitamos sumar gente al plantel"

Nicolás Orsini fue un problema sin solución para los defensores de Estudiantes. El arquero Mansilla le tapó un mano a mano con la cabeza, y luego asistió a Claudio Corvalán y Adrián Balboa, quienes increíblemente fallaron ante el arquero local.

La valoración del rival que hizo Nicolás Orsini

Luego del partido, Nicolás Orsini analizó que "no hay que olvidarse que Estudiantes es el último campeón de la Copa Argentina, llegaba necesitado porque venía de quedar eliminado en esta. Venimos realizando un trabajo en estos últimos seis partidos muy bueno, y necesitábamos sostenerlo, a veces es difícil de la cabeza, pero Unión estuvo a la altura".

Unión Estudiantes.jpg Prensa Estudiantes

"Lo de Vera no sé si está resuelto, pero ojalá que se haya resuelto. Lo de Luna Diale sabíamos que podía pasar, el equipo lo sufre, pero tenemos jugadores que lo pueden suplantar. Esto es un equipo. En otros momentos los dos se ausentaron y el equipo estuvo a la altura. Hay que desearles lo mejor al equipo, y nosotros seguir enfocados, la línea que baja el entrenador son claras, hay que tratar de estar al 100%", dijo sobre los jugadores que se fueron de Unión en este mercado de pases.

La solidez defensiva y su momento en Unión

En cuanto a la solidez defensiva de Unión, Nicolás Orsini dijo que "somos un equipo duro, el que crea que a Unión le van a ganar fácil se confunde, más allá que hay que tener los pies sobre la tierra y ser humildes, nosotros trabajamos para sostenernos arriba, tratar de corregir los errores, Unión viene demostrando la entrega y compromiso con el escudo, lo demostramos partido a partido, creo que eso hace que seamos muy competitivos".

También se le preguntó sobre su momento en Unión, y reveló: "Es un poco de todo, cuando a uno le toca cambiar de aire lleva un poco de tiempo, de adaptación, la confianza del técnico. Siempre trabajé para estar al mayor nivel posible, el presente es muy bueno, pero soy consciente que este escudo te exige todos los partidos, me alegra este presente, pero sé que no me tengo que relajar, hay que sumar para tratar que el equipo gane".