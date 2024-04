Corvalán, brutal en Unión: "El que quiera estar, que se quede, y el que no, que se vaya"

" Es un golpe duro . No hay mucha explicación y hay que hacernos cargo, por eso doy la cara. Solo queda pedirle disculpas a la gente, que hace el esfuerzo para venir y no les dimos nada. Después de perder un partido así y no hay mucho para decir. Si queremos cambiar las cosas hay que replantearnos muchas. Vienen cinco partidos ahora y aquellos que quieran estar, que se queden, y los que no, que se vayan". Así de contundente fue el capitán de Unión , Claudio Corvalán , luego de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Gimnasia de Mendoza 2-1, en Junín.

Mugre fue el único que habló luego del encuentro y dejó una autocrítica brutal: "Acá todos queremos lo mejor para Unión y el que se sienta incómodo que no esté. No podemos permitir que pasen estas cosas. Quedarnos fuera por errores de este tipo. Cuando recibís estos golpes hay que hacer algo y no dejarlo pasar. Hay que empezar a actuar. Tenemos varios días para recapacitar".

image.png Claudio Corvalán se fue recaliente tras la eliminación de Unión en la Copa Argentina.

Claudio Corvalán, al hueso en Unión

"Duele por todos lados. Es una lástima. Nos duele como grupo y como institución. Sobre todo por la gente, a la que no encuentro la forma de pedirle disculpa y devolución a su esfuerzo", agregó el defensor.

Respecto a si hubo reto por parte de Cristian González en el vestuario, reveló: "No se habló nada. Cuando pasan cosas así no hablás, porque no se puede decir nada. Se viene una semana complicada para nosotros en los días libres. Yo no lo voy a disfrutar. Hay que recapacitar y poner los pies sobre la tierra. Hay que empezar a creer nuevamente".

"Teníamos la obligación de buscarlo por ser Unión y fue una desatención que terminó en gol. En tres cuartos nos costó, como al igual que en gran parte del torneo. Nos vamos muy golpeados", tiró.

Finalmente, Corvalán aseveró: "Terminamos mal. Quedar afuera en ambos torneos habla por sí solo. El balance es malo, porque terminamos fuera de los dos torneos que pretendíamos continuar".