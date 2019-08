Corvalán: "Fue un buen arranque, pero hay que estar tranquilos e ir de a poco"

Con la venta de Bruno Pittón a San Lorenzo, se le presentó a Claudio Corvalán la chance de ser el lateral izquierdo titular. En la anterior Superliga alternó en varios partidos, pero siempre como recambio.

En esta oportunidad, su presente es distinto ya que tiene el respaldo de Leonardo Madelón para ser elemento titular, más allá de la incorporación de Federico Milo, quien juega en la misma posición.

Luego de lo que fue el triunfo ante Defensa y Justicia, el Mugre Corvalán dialogó con el programa Identidad Tatengue por la 106.7 y allí se refirió a este auspicioso inicio en el torneo y además habló sobre el presente suyo y del equipo.

"La verdad que jugamos dos partidos muy difíciles y los pudimos sacar adelante, el equipo está bien y los chicos que se sumaron entendieron el mensaje. Pero hay que ir de a poco, fue un buen arranque, pero es un torneo largo", comenzó diciendo.

Respecto al acompañamiento de los hinchas en los partidos dijo "Sabemos del respaldo de la gente y por suerte le pudimos dar una alegría. Ya nos habían acompañado en gran número ante Racing, estamos muy contentos porque el club está bien y lo disfrutamos tanto los hinchas como el plantel".

En cuanto a su situación personal expresó: "En la temporada pasada no tuve mucha continuidad, pero intentaba estar presente, ser parte del grupo y responder cuando me necesitaban. Ahora me toca tener más continuidad y se encara distinto. Trato de sumarle cosas a la posición y de seguir creciendo. Si el equipo anda bien uno también mejorará su rendimiento".

"En algunos momentos del partido nos soltamos, ya que el técnico no nos pone ningún tipo de condiciones para atacar, siempre y cuando respetando el esquema táctico. Es difícil demostrar todo en un partido, te cuesta varios demostrar tus condiciones, hoy me está tocando jugar y lo puedo ir haciendo", manifestó.

Consultado por los jugadores que llegaron opinó: "Se ensamblaron muy bien, ya que entendieron rápido el mensaje del cuerpo técnico para que todos estemos en la misma sintonía. Se notó un equipo muy dinámico que defendió y atacó, hay un compromiso tanto con el club como con el equipo, que está muy bueno y eso quedó demostrado en el partido ante Defensa y Justicia. La entrega nunca pueden faltar más allá de jugar bien o mal".

corvalan 1.jpg Prensa Unión

Sobre las expectativas de los hinchas tiró: "La gente nos exige más y eso está bueno, porque consideran que podemos dar más y eso nos hace crecer como jugadores y equipo. Hay que tener pretensiones, la vara está alta y el que viene tiene que demostrar. Y todos deben sumar desde el lugar que sea".

Por último aseguró: "Nuestro objetivo no es lo inmediato, sino crecer como equipo y poner a la institución en lo más alto del fútbol argentino. Hay que tener tranquilidad, ya que esto recién empieza. Tenemos mucho para dar, el grupo está comprometido y se siente identificado con el club".