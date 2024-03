Corvalán, referente de Unión: "Quiero que Colón ascienda"

LEER MÁS: La reacción de los hinchas de Unión por el triunfo ante Boca

"No vi las estadísticas, pero uno se da cuenta en la intensidad que proponemos que íbamos ganando los duelos, hoy el fútbol es mucho duelo individual, fuimos por momentos superiores a Boca y no los dejamos jugar. En el segundo tiempo mermamos un poco esa intensidad", agregó sobre el gran partido que hizo Unión ante el Xeneize.

CorvalánUnión.jpg Los medios nacionales puntualizaron en la floja actuación de Boca, que fue derrotado por Unión sobre el final.

Luego, cuando se le preguntó por el hecho de haber pasado de casi quedarse sin Kily González a pelear por la clasificación, dijo: "Habla de lo que es la irregularidad del fútbol argentino, es muy competitivo, fuimos y ganamos en Junín, luego fue Sarmiento y le ganó a Racing. Hay una gran igualdad en el juego. Nosotros sabíamos que teníamos que salir de esa situación, se dio con trabajo y confiando. Hoy podemos decir que lo estamos respaldando a Kily".

Se lo consultó por la actualidad de los arbitrajes, y dijo: "Creo que no están pasando un buen momento, perdieron un poco de credibilidad, pero porque se duda de todo. Hoy queda en lo que dice el árbitro y tenemos que aceptarlo, pero por momentos se equivocan, al igual que en el VAR. Vero que no hay mismos criterios en diferentes partidos, nosotros no sabemos a dónde vamos, igual discutimos todos los fallos y no debe ser así. Es para mejorar. Si todos empezamos a dudar de todos tampoco está bueno".

Y continuó con el análisis sobre el momento del arbitraje, e indicó: "Hay que acostumbrarse a jugar con eso, antes si te metían un pisotón no pasaba nada, hoy te quedás tirado porque sabés que lo pueden revisar y cualquier jugada puede ser de expulsión. Son las reglas del nuevo fútbol, el del VAR, creo que hay un antes y después. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad que nadie obra de mala fe".

Luego, cuando le preguntaron por qué se identifican tanto con Cristian González, Mugre Corvalán referenció: "Tiene una calidad humana excepcional, el que lo conoce no te va a hablar mal de él como persona. Más allá de lo profesional y lo que es como persona, te guía desde la humildad y de lo personal, tiene una gran calidad humana y sentido de pertenencia, te hace valorar dónde estás, de valorar el escudo. Nosotros somos el fiel reflejo de cómo es él, es una persona apasionada e intensa, nosotros como equipos jugamos como es él, sin olvidarnos que hay que jugar al fútbol. Después del partido de Independiente Rivadavia si no teníamos buenos resultados se iba a ir, nosotros nos desvivimos por él. Llegó en un momento donde estábamos muy complicados".

En tanto que por último se lo consultó sobre si quiere que Colón vuelva a Primera, y dijo: "Sí claro, lo sigo repitiendo, es muy importante jugar con ellos. La ciudad está muy identificada con Unión-Colón, es lo más lindo del fútbol, más allá de las cargadas, ojalá que lo pueda hacer y nos podamos enfrentar rápidamente de nuevo".