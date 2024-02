Cristian González, en su hora más crítica como DT de Unión

LEER MÁS: Unión: el análisis de Mauro Pittón por la caída con Newell's

Cristian González quedó en el foco de la tormenta como consecuencia de sus decisiones ante Newell's, ya que decidió rotar en puestos clave. Fue así que le dio descanso a Miguel Torrén, en una baja que no tuvo la jerarquía suficiente en la alternativa de Franco Pardo, quien a pesar de haber ingreso muy bien en otros encuentros el pasado viernes no estuvo a la altura.

En tanto que se decidió por desarmar el mediocampo, con el ingreso de Enzo Roldán por Joaquín Mosqueira, con lo cual Mauro Pittón se paró como volante central decidido, y sufrió mucho el partido, ya que a pesar que en Central Córdoba mostró mucha ductilidad y productividad para el puesto, en el partido ante Newell's lo sufrió demasiado.

Unión Newell's 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras que en la delantera Adrián Balboa había demostrado mucho más que Gonzalo Morales y Nicolás Orsini en sus primeros minutos con la rojiblanco. Aquí el cambio tiene más lógica, debido a que el uruguayo recién se está acoplando y venía de ser titular ante San Lorenzo. Morales, sin embargo, continuó mostrando una alarmante falta de puntería en las dos ocasiones claras que tuvo marcar.

Cristian González cuando terminó la Copa de la Liga Profesional 2023, con la angustiosa salvación de Unión, pidió por un salto de jerarquía y calidad para que Unión sea protagonista. Sin embargo, tres de los cuatro refuerzos de jerarquía, como Lucas Gamba, Bruno Pittón y Mauro Pittón se sumaron pero por el esfuerzo que hicieron para regresar al club, mientras que la contratación de Torrén se presenta como la única donde se tuvo que seducir a un jugador de jerarquía para que se incorpore.

De esta manera, el mercado de pases de Unión siguió con el mismo tinte que los anteriores, con muchos nombres de jerarquía e importantes en cuanto a rumores, con promesas incumplidas, y la obstinación de un DT que fue detrás de un nombre como Jonathan Gómez, quien utilizó al club para sacarle una mejor tajada a su contrato con Racing, más allá que tras su fallido debut y marginación por parte de Gustavo Costas terminó recalando en Rosario Central.

La idea de Kily González no tiene un Plan B, y cuando trata de implementarlo por las vicisitudes del encuentro no consigue el resultado esperado. A Unión le encontraron la vuelta, más allá de seguir con sus rasgos de intensidad. El equipo sintió el rigor físico de los últimos partidos, mostró la peor versión desde que el DT dirige al equipo, y terminó más cuestionado que nunca en su cargo. De esta manera, serán clave los próximos partidos para determinar si tendrá o no la capacidad suficiente de torcer el camino, tomando como referencia que más allá del afecto y cariño que le pueda tener el hincha, como a cualquiera le caben las generales de la ley.