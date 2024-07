Cuál es el equipo ideal de Unión que tiene en mente Kily González

Unión continuará desde este lunes con su pretemporada en el Predio de Maximiliano Rodríguez en Funes, donde Cristian González tratará de pulir varias cuestiones tácticas y estratégicas, más allá que esperará por la llegada de refuerzos, y sobre todo que no se vayan los jugadores que considera imprescindibles.

Los que se podrían ir y los que podrían llegar

Kily González no cerró ningún partido amistoso, ya que se viene informando que no es su prioridad para esta parte de la puesta a punto. Sin embargo, no habría que descartar que se pueda desarrollar alguno contra alguna formación rosarina, profesional o amateur.